Vandalizan los carteles de Pedro Sánchez en Carballo: “É unha campaña sistemática de sabotaxe”

Pegada de carteles (30)

Los carteles electorales de Pedro Sánchez han sido objeto de actos vandálicos en distintos puntos de Carballo, según denuncia la agrupación local del PSOE, que asegura estar sufriendo una retirada reiterada de su propaganda desde el inicio de la campaña electoral. Los socialistas hablan de una “campaña sistemática de sabotaxe” contra sus soportes publicitarios y consideran que estas actuaciones buscan obstaculizar la difusión de su mensaje político y alterar el normal desarrollo del proceso electoral.

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La formación denuncia que numerosos carteles han sido arrancados, rotos o alterados en diferentes zonas del municipio. Aunque no precisa cuántos soportes han resultado afectados ni identifica los lugares concretos en los que se han producido los incidentes, sostiene que la reiteración de los hechos descarta que se trate de actuaciones aisladas.

Desde la dirección de la campaña local califican lo sucedido de “profundamente ignominioso” y rechazan que pueda considerarse una simple gamberrada. “Arrancar os carteis electorais dunha formación política en Carballo non é unha simple gamberrada nin unha anécdota sen importancia”, advierten los socialistas, que interpretan estos actos como un intento de limitar la libertad de expresión y el derecho de los vecinos a recibir información de las distintas candidaturas.

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El PSOE sostiene que la destrucción de su propaganda supone un ataque a la pluralidad política y a la igualdad de oportunidades durante la campaña. En este sentido, la agrupación denuncia que se trata de “un intento deliberado e covarde de coartar a liberdade de expresión, limitar o dereito dos veciños e veciñas a recibir información plural e alterar artificialmente a igualdade de oportunidades entre as candidaturas”.

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El PSOE de Carballo considera especialmente grave que estos incidentes se produzcan durante un período en el que las formaciones políticas deben poder presentar sus propuestas y confrontar sus proyectos ante los electores. A su juicio, la retirada de carteles constituye una muestra de intolerancia hacia el adversario político que no tiene cabida en una campaña democrática.

Los socialistas recuerdan, además, que la destrucción de propaganda electoral legalmente instalada puede tener consecuencias judiciales. Sus servicios jurídicos advierten de que arrancar, destruir o inutilizar carteles puede constituir una infracción penal, dependiendo de las circunstancias de los hechos y de su encaje en la legislación electoral y el Código Penal.

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Ante esta situación, el PSOE anuncia que sus servicios jurídicos están recopilando fotografías, partes de incidencias y pruebas de los desperfectos registrados en el municipio. El objetivo es reunir la documentación necesaria para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y solicitar que se investigue su autoría.

La formación también reclama a las fuerzas y cuerpos de seguridad que extremen la vigilancia en Carballo para prevenir nuevos episodios e identificar a las personas responsables. Al mismo tiempo, el PSOE hace un llamamiento al resto de los partidos del municipio para que condenen estas prácticas. Los socialistas defienden que la confrontación electoral debe desarrollarse desde el respeto mutuo y el debate de propuestas, sin recurrir a actuaciones que impidan a los adversarios políticos difundir sus mensajes.