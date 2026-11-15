Carballo
Ana Pontón y Néstor Rego asisten al acto electoral que celebra este lunes el BNG en el Mercado Municipal de Carballo
Ambos compartirán turno de intervención con el regidor carballés, Daniel Pérez y con la cabanesa Tatiana Rellán, número 6 al Congreso por A Coruña
Carballo acoge este lunes, 16 de noviembre, uno de los actos electorales más relevantes de cuantos organiza el BNG en este jornada. La cita es a las 20.00 horas en el Mercado Municipal de la rúa Cervantes de la capital de Bergantiños.
En el mismo intervendrán el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; la concejala cabanesa Tatiana Rellán, número 6 en la candidatura del BNG al Congreso por A Coruña; Néstor Rego, número 1 de dicha candidatura; y la portavoz nacional de la formación nacionalista, Ana Pontón, que será la encargada de cerrar el acto.