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Carballo

Ana Pontón y Néstor Rego asisten al acto electoral que celebra este lunes el BNG en el Mercado Municipal de Carballo

Ambos compartirán turno de intervención con el regidor carballés, Daniel Pérez y con la cabanesa Tatiana Rellán, número 6 al Congreso por A Coruña

Redacción Carballo
15/11/2026 20:12
La portavoz nacional del BNG Ana Pontón con el alcalde de Carballo Daniel Pérez
La portavoz nacional del BNG Ana Pontón con el alcalde de Carballo Daniel Pérez
Archivo
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Carballo acoge este lunes, 16 de noviembre, uno de los actos electorales más relevantes de cuantos organiza el BNG en este jornada. La cita es a las 20.00 horas en el Mercado Municipal de la rúa Cervantes de la capital de Bergantiños.

En el mismo intervendrán el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; la concejala cabanesa Tatiana Rellán, número 6 en la candidatura del BNG al Congreso por A Coruña; Néstor Rego,  número 1 de dicha candidatura; y la portavoz nacional de la formación nacionalista, Ana Pontón, que será la encargada de cerrar el acto.

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