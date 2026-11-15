Ana Pontón y Néstor Rego asisten al acto electoral que celebra este lunes el BNG en el Mercado Municipal de Carballo

La portavoz nacional del BNG Ana Pontón con el alcalde de Carballo Daniel Pérez Archivo

Carballo acoge este lunes, 16 de noviembre, uno de los actos electorales más relevantes de cuantos organiza el BNG en este jornada. La cita es a las 20.00 horas en el Mercado Municipal de la rúa Cervantes de la capital de Bergantiños.

En el mismo intervendrán el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; la concejala cabanesa Tatiana Rellán, número 6 en la candidatura del BNG al Congreso por A Coruña; Néstor Rego, número 1 de dicha candidatura; y la portavoz nacional de la formación nacionalista, Ana Pontón, que será la encargada de cerrar el acto.