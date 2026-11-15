Carballo recupera la memoria del traje tradicional gallego

Desfile de trajes tradicionales en Carballo Raúl López Molina

El traje tradicional gallego, sus técnicas de elaboración y su importancia en la conservación de la memoria colectiva protagonizaron este sábado una jornada cultural en Carballo. El Pazo da Cultura acogió la segunda edición de ‘Vivan as do meu lugar’, una iniciativa organizada por la Concellería de Cultura que este año llevó por título ‘Vestir a memoria’ y que reunió distintas propuestas para acercar al público la historia y los usos de la indumentaria popular.

La actividad formó parte de la programación de ‘Novembro con Música’ y dio continuidad a un encuentro nacido en 2025, dentro del programa de las Letras Galegas dedicado a la poesía popular oral. Aquella primera edición se centró en el papel de las asociaciones y agrupaciones de música tradicional de Carballo y Bergantiños en la conservación del patrimonio musical y oral. En esta ocasión, el protagonismo recayó en las prendas tradicionales, sus materiales y las costumbres relacionadas con su utilización.

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La jornada comenzó con la conferencia ‘Tecedeiras: arte e talento na sombra’, impartida por el arqueólogo e investigador Manuel Rodríguez Calviño. Su intervención estuvo dedicada al tejido popular gallego, las técnicas y los materiales empleados en su elaboración, así como al papel de las tejedoras como creadoras y transmisoras de estos conocimientos.

A continuación, la Asociación do Traxe Galego impartió el taller ‘Xeitos de colocar os panos de cabeza e corpo’, centrado en las diferentes formas de colocar los pañuelos tradicionales. La actividad permitió abordar uno de los elementos característicos de la indumentaria gallega y sus distintas posibilidades de uso.

El programa de la mañana también incluyó una propuesta para el público familiar. La narradora Montse Rivera presentó ‘Cóntoche un traxe’, un espectáculo de cuentos e imágenes que acercó a los asistentes a las formas de vestir de generaciones anteriores. La actividad abordó las características de la ropa cotidiana, de trabajo y de fiesta, mostrando cómo la indumentaria también permite conocer las costumbres y las condiciones de vida del pasado.

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La programación continuó por la tarde con un encuentro dedicado a la elección y adquisición de prendas tradicionales. Bajo el título ‘Vestir o noso, investir con xeito: claves para un bo roupeiro tradicional’, el establecimiento Na Ristra, de A Laracha, especializado en confección y complementos del traje gallego, ofreció orientaciones sobre cómo seleccionar las piezas, establecer prioridades y adaptar las compras al presupuesto disponible.

Otro de los asuntos abordados fue el papel de las agrupaciones culturales en la utilización y conservación de estas prendas. A las 18.00 horas se celebró la mesa redonda ‘O traxe popular nas asociacións locais: usos, criterios e miradas’, con representantes de asociaciones de música y baile tradicional de Carballo.

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El encuentro, moderado por Eva Fernández, de Rebelico Revista, permitió poner el foco en los criterios que siguen estas entidades a la hora de utilizar la indumentaria popular y en su contribución a la transmisión de este patrimonio entre generaciones.

La jornada concluyó con el desfile ‘O traxe popular galego’, a cargo de O Sarillo, especialistas en vestuario tradicional. Esta última actividad permitió contemplar diferentes piezas de la indumentaria gallega y cerró un programa que combinó la investigación histórica con demostraciones prácticas y propuestas divulgativas.