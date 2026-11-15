Carballo reivindica  el legado de Syra Alonso: “Que a súa voz chegue hoxe ata nós é froito da súa forza”

Representantes del gobierno municipal reunidos con Conrado J. Arranz C.C

Carballo quiere contribuir a recuperar la figura de Syra Alonso, no solo como víctima de la represión franquista y del exilio, sino también como escritora con una voz literaria propia. Coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, el 15 de noviembre de 1970 en México, el alcalde, Daniel Pérez, mantuvo un encuentro con el investigador Conrado J. Arranz para avanzar en la futura presentación en el municipio de sus memorias, una obra que incorpora alrededor de 200 páginas hasta ahora inéditas.

“Fascíname a forza de Syra: para buscar ao seu home, para sacar adiante os seus fillos no exilio e para escribir sobre todo o que viviu. Que a súa voz chegue hoxe ata nós é tamén froito desa forza”, destacó el regidor durante la reunión. Pérez subrayó además la vinculación de la escritora con el municipio: “En Carballo temos unha responsabilidade especial de contribuír a que se escoite e se coñeza”.

La obra, titulada ‘El mar tenía un amargo sabor a lágrimas. Memorias (1937-1945)’ y publicada por Alvarellos Editora, ha sido recuperada por Arranz a partir de manuscritos localizados en México y conservados por la familia. Los nuevos materiales permiten profundizar en las experiencias, inquietudes y reflexiones de Alonso, además de reconocer su aportación a la literatura del exilio.

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El investigador acudió al encuentro acompañado por Carmen García-Rodeja, docente, investigadora y representante en Galicia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que también participa en los textos introductorios del volumen. En la reunión estuvieron presentes varios concejales.

La relación de Syra Alonso con Carballo está marcada por el asesinato de su marido, el pintor Francisco Miguel, en 1936, y su enterramiento en Bértoa. Precisamente García-Rodeja participó en las investigaciones que permitieron a la ARMH recuperar en 2023 sus restos junto a los de otros tres represaliados.

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La escritora comenzó a redactar sus memorias en Galicia en 1937 y continuó haciéndolo en México, adonde se exilió con sus tres hijos. En ellas dejó testimonio de la violencia, la pérdida y el desarraigo, pero también de su capacidad para reconstruir su vida y mantener una trayectoria intelectual propia.

Durante la reunión se abordó asimismo la necesidad de dar mayor visibilidad al papel de las mujeres en la emigración y el exilio, cuyas experiencias quedaron frecuentemente relegadas a un segundo plano. Arranz recordó también la faceta solidaria de Alonso, que llegó a vender obras de Francisco Miguel para ayudar a la comunidad de Veracruz con la que convivía.

Además, el investigador entregó al Concello un ejemplar dedicado en el que evocó el vínculo de la escritora con Carballo y su deseo de reencontrarse con Francisco Miguel. La dedicatoria concluía con una frase que resume el sentido de la futura presentación: “Para que Syra vuelva a su tierra”.