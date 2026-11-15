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Carballo

Concurrido magosto en el barrio carballés de A Milagrosa

La degustación de castañas se llevó a cabo el sábado en el local social de Arrabaldes

Manuel Froxán Rial
15/11/2026 19:32
Integrantes de la comisión de fiestas asando las castañas
Integrantes de la comisión de fiestas asando las castañas
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El vecindario del barrio carballés de A Milagrosa respondió al llamamiento efectuado por la comisión de fiestas y asistió en buen número al magosto que el pasado sábado organizó el colectivo en el local social de Arrabaldes.

Además de castañas, los asistentes pudieron degustar pan con chorizo a la parrilla, pan de huevo y buen vino, todo ello de forma totalmente gratuita. 

La fiesta, que también incluyó animación musical, fue un éxito y sirvió para corroborar una vez más el buen hacer de la entidad que se encarga de organizar los festejos del barrio. Y es que los miembros de la comisión se volcaron y pusieron todo de su parte para que no le faltase de nada a la nutrida concurrencia.

Galería

El magosto de A Milagrosa en imágenes

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