Concurrido magosto en el barrio carballés de A Milagrosa

Integrantes de la comisión de fiestas asando las castañas Raúl López

El vecindario del barrio carballés de A Milagrosa respondió al llamamiento efectuado por la comisión de fiestas y asistió en buen número al magosto que el pasado sábado organizó el colectivo en el local social de Arrabaldes.

Además de castañas, los asistentes pudieron degustar pan con chorizo a la parrilla, pan de huevo y buen vino, todo ello de forma totalmente gratuita.

La fiesta, que también incluyó animación musical, fue un éxito y sirvió para corroborar una vez más el buen hacer de la entidad que se encarga de organizar los festejos del barrio. Y es que los miembros de la comisión se volcaron y pusieron todo de su parte para que no le faltase de nada a la nutrida concurrencia.