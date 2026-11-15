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Carballo

Crisis del alquiler en Carballo: “Temos os mesmos problemas que hai nas grandes cidades”

La elevada demanda y los cada vez más estrictos requisitos que ponen los propietarios hacen que arrendar un piso en el municipio sea cada vez más complicado y también más caro

A. Pérez Cavolo
15/11/2026 08:00
Inmobiliaria Blancocasa de Carballo
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Mar Casal
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El mercado del alquiler residencial en Carballo está sumido en la misma crisis que afecta a las grandes ciudades gallegas y de España. “Temos os mesmos problemas coa vivenda que hai nas cidades, aínda que non o somos”, afirma Antonio Liñares, responsable de la inmobiliaria A Ponte de Carballo respecto a la situación de los alquileres en el municipio.

Es una crisis en la que coinciden varias inmobiliarias carballesas consultadas y que está empeorando desde hace un par de años debido a dos razones: la alta demanda de alquiler en un municipio que crece en población y la escasa oferta, aunada a los cada vez más estrictos requisitos que ponen los  pocos propietarios que deciden alquilar sus inmuebles. Los números hablan por sí solos. En los dos principales portales inmobiliarios –Idealista y Fotocasa–, hay menos de una quincena de viviendas en alquiler para un municipio que supera ya los 32.000 habitantes.

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Los precios oscilan desde los 500 euros por un apartamento de una habitación y un baño –una ganga ahora mismo en el centro de Carballo–, hasta los 1.500 euros por un alquiler de temporada, que es un tipo de renta que desde hace un tiempo se está convirtiendo en tendencia en la capital de Bergantiños.

Cien solicitudes por piso

Al hablar con las inmobiliarias locales se constata que la oferta es incluso más escasa. Muchas de ellas en la actualidad no tienen pisos para alquilar disponibles y, los pocos que entran, duran muy poco tiempo. “Cada vez que anunciamos unha vivenda en alugueiro nos portais recibimos máis de cen solicitudes nun día mostrando interese ou solicitando información”, afirma Noelia Ramos, de la inmobiliaria Blancocasa, quien señala además que como algún interesado cumpla con los requisitos de elección, un piso puede tardar en alquilarse menos de 24 horas.

Inmobiliaria A Ponte de Carballo
Inmobiliaria A Ponte de Carballo
Mar Casal

El perfil de las personas interesadas en alquilar en Carballo es el de familias con hijos, en muchos casos inmigrantes de Latinoamérica que eligen el municipio para vivir por varios motivos. “Carballo é un sitio que ten bastante demanda porque conta con todo tipo de servizos. É un pobo moi cómodo para vivir”, explica Liñares, a lo que se suma que esta misma crisis de la subida de los alquileres está haciendo que sea inviable vivir en las ciudades, lo que empuja a las personas a buscar soluciones residenciales en el área metropolitana y los municipios más cercanos a A Coruña.

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El problema es que muchas de estas personas no puede acceder a una vivienda en alquiler ni en Carballo porque en muchos casos no cumplen con los requisitos. “Á hora de alugar os propietarios están a seleccionar moito aos inquilinos que deben cumprir os requisitos dos seguros de impagos. O que teñen unha vivenda son remisos a alugar a persoas, non xa que sexan vulnerables, senón que estean en risco de ser vulnerables no futuro. Iso complícanos moito a oferta”, explica el responsable de A Ponte.

Liñares apunta precisamente a los últimos cambios legislativos como la causa de este empeoramiento de un mercado que ya venía muy mermado y con precios al alza nunca vistos en Carballo. “Se non se lle dá garantía aos propietarios, non van alugar”, apunta y aboga por una solución “que poida abarcar a todos, tanto a propietarios como inquilinos”.

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