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Carballo

El PP llama a movilizar el voto en Carballo: “Nos jugamos mucho”

El presidente provincial Diego Calvo participó este domingo en un mitin en el Fórum junto a la candidata al Congreso Fabiola García

A. Pérez Cavolo
15/11/2026 21:13
Mitin del PP en el Fórum Carballo
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El presidente provincial del Partido Popular de A Coruña, Diego Calvo, llamó este domingo a la movilización del electorado durante un mitin celebrado en el Fórum Carballo, dentro de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El dirigente popular estuvo acompañado por la candidata al Congreso Fabiola García en un acto en el que defendió la necesidad de un cambio político en España y apeló al peso electoral de Carballo y de la Costa da Morte para contribuir a una victoria de Alberto Núñez Feijóo.

“Nos jugamos mucho. España necesita un cambio, un Gobierno que se preocupe de los problemas reales de la gente y que ofrezca estabilidad, confianza y soluciones. Y ese cambio tiene un nombre: Alberto Núñez Feijóo”, manifestó Calvo ante los asistentes.

El presidente provincial del PP centró buena parte de su intervención en cuestionar la gestión del actual Gobierno central y presentar a su partido como una alternativa con experiencia. “Frente a un Gobierno agotado, sin rumbo, atrapado en sus propios problemas y alejado de las preocupaciones de los ciudadanos, tenemos una alternativa preparada, con experiencia y con capacidad de gestión”, aseguró.

Carballo siempre ha estado a la altura de los grandes retos y esta vez no va a ser diferente. Carballo no falla. Tampoco va a fallar la Costa da Morte ni la provincia de A CoruñaDiego Calvo

En este sentido, defendió que “Feijóo es la garantía de ese cambio que España necesita” y pidió a militantes y simpatizantes que intensifiquen su implicación durante los días que restan hasta la cita con las urnas.

Calvo dedicó también parte de su discurso a destacar la importancia de la movilización electoral en la comarca. “Carballo siempre ha estado a la altura de los grandes retos y esta vez no va a ser diferente. Carballo no falla. Tampoco va a fallar la Costa da Morte ni la provincia de A Coruña”, afirmó.

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El mitin del PP en Carballo

Mitin del PP en el Fórum CarballoVer más imágenes

El dirigente insistió en que el resultado electoral dependerá de la capacidad del partido para movilizar a sus votantes. “Vamos a dejarnos la piel para conseguir ese cambio, para llevar a Feijóo a la Moncloa y para devolver a España el Gobierno que merece”, añadió durante su intervención.

La presencia de Calvo en Carballo formó parte de una jornada de actividad electoral en la comarca. Durante la mañana, el presidente provincial del PP también recorrió la feria de Paiosaco, en A Laracha, antes de participar en el mitin celebrado en el Fórum.

Calvo concluyó su intervención subrayando la trascendencia que el PP concede a los comicios del 29 de noviembre. “Estas elecciones no son unas elecciones más. Son la oportunidad de recuperar la ilusión, la confianza y el futuro. Y vamos a trabajar hasta el último minuto para que ese cambio sea una realidad”, aseguró.

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