El PSOE pide el voto en Paiosaco para garantizar unas pensiones dignas y frenar su privatización

Los candidatos socialistas recorriendo los puestos de la feria de Paiosaco Cedida

El PSdeG aprovechó la jornada de feria de este domingo en Paiosaco para reivindicar la defensa de las pensiones públicas como uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y llamó a la ciudadanía a respaldar a su formación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para garantizar su continuidad y sostenibilidad.

En el acto participaron la cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Obdulia Taboadela; Gumersindo Guinarte, candidato al Senado; Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista de A Laracha; Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia; Aitor Bouza y Silvia Longueira, diputados en el Parlamento de Galicia; además de Patricia Iglesias, responsable de la asesoría jurídica del PSdeG.

Taboadela recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó importantes subidas de las pensiones. También recalcó que el compromiso del PSOE es garantizar por ley la actualización de las pensiones conforme a la Constitución y advirtió de que un eventual Gobierno de PP y Vox podría suponer un cambio de modelo, con la intención de recortar prestaciones y sustituir progresivamente el sistema público por alternativas privadas. "O PP e Vox traen a motoserra e as ganas de recortar, ademais da intención de cambiar o sistema público por un privado de pensións", afirmó.

Sindo Guinarte incidió en la importancia de que la ciudadanía tenga presente el futuro de las pensiones a la hora de votar y comparó la evolución de las prestaciones durante los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Advirtió además del riesgo que supondría avanzar hacia la privatización de las pensiones y convertir un derecho garantizado por el sistema público en un negocio para bancos y compañías aseguradoras.

Los socialistas insistieron así en que las elecciones de 29 de noviembre son decisivas para el futuro de las personas pensionistas de hoy y de las generaciones que se jubilarán mañana. Por eso, llamaron a la movilización y pidieron concentrar el voto en el PSOE para defender unas pensiones públicas dignas, sostenibles y garantizadas.

Las pensiones también centraron el contenido del acto electoral que los socialistas celebraron este domingo en la Capela do Pilar de Corcubión, acto en el que participaron Obdulia Taboadela; Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume, e Jorge Domínguez, candidato socialista y coordinador comarcal de Costa Atlántica.

Defensa del empleo, los servicios públicos y los derechos sociales

El PSdeG-PSOE celebró asimismo el pasado sábado un encuentro en Carballo con candidatos y cargos públicos y orgánicos de las distintas comarcas de la Costa da Morte. Entre los participantes figuraron Patricia Iglesias, diputada autonómica; Jorge Domínguez, Inés Ramos y José Manuel Pérez Abelenda, candidatos comarcales, además de portavoces, concejales y otros representantes socialistas del territorio.

La larachesa Inés Ramos destacó la necesidad de impulsar políticas que generen oportunidades laborales, garanticen unos servicios públicos de calidad y favorezcan el desarrollo económico y social de la comarca. "O motor de Bergantiños é a xente que madruga todos os días, aquí en Carballo, na Laracha e en todos os concellos da comarca. O noso compromiso é claro: traer oportunidades reais, coidar os nosos servizos públicos e construír futuro desde aquí, desde a comarca de Bergantiños", dijo.

Representantes socialistas en el acto celebrado el sábado en el Parque do Anllóns de Carballo Raúl López

Por su parte, la diputada autonómica Patricia Iglesias subrayó la trascendencia de las elecciones del próximo día 29 y contrapuso las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a las propuestas del PP y Vox, advirtiendo del riesgo de involución en materia de derechos y protección social.

Iglesias puso en valor la revalorización de las pensiones garantizada por ley, el incremento del salario mínimo interprofesional y el refuerzo de las bolsas de estudio para la juventud durante los últimos años.

La parlamentaria socialista resumió las diferencias entre los modelos políticos que, a su juicio, si comparan en estas elecciones con la expresión "frente a derechas, derechos".