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Carballo

Altar de flores en A Coruña para recordar al joven carballés que falleció tras ser atropellado

Decenas de personas se han pasado por la avenida do Porto para mostrarle su cariño al joven y a la familia con un improvisado homenaje

Óscar Ulla
Óscar Ulla
16/11/2026 15:45
Altar con flores a Iván Iglesias, el carballés que fue atropellado la semana pasada en Coruña
Altar con flores a Iván Iglesias, el carballés que fue atropellado la semana pasada en Coruña
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La madrugada del viernes al sábado, un joven perdió la vida tras ser atropellado en la avenida do Porto. Dos días más tarde, en el lugar del suceso se ha levantado un altar improvisado con decenas de ramos y coronas de flores en homenaje a Iván Iglesias Loureda, el joven carballés fallecido en el suceso.

El joven era originario de Xoane, en la parroquia carballesa de Goiáns, se había convertido en empresario junto a su familia y era una persona querida en la comarca. Junto a su hermano y otros familiares rigió el Palace Shisha de la urbe carballesa, un local del que abrieron un establecimiento hermano en la calle Riazor de A Coruña. También era conocido en el mundo del fútbol, habiéndose desempeñado en edades tempranas en el SD Coristanco.

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"Consternada polo falecemento por atropelo dun mozo esta noite na cidade. O meu pésame e todo o meu cariño aos familiares e amigos nestes duros momentos", decía la alcaldesa, Inés Rey, el sábado, tras tener conocimiento de que el joven había fallecido horas después del atropello. El suceso tuvo lugar pasadas las 02.00 horas, cuando un conductor que dio positivo en el test de alcoholemia, atropelló al joven mientras cruzaba la avenida.

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Ahora, decenas de personas se han pasado por este punto de A Coruña para mostrarle su cariño al joven y a la familia con un improvisado homenaje en el lugar en el que tuvo lugar el trágico accidente, donde también luce una fotografía de Iglesias.

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redacción carballo