Agentes y auxiliares de la Policía Local de Carballo, con miembros del Gobierno IG

La Junta de Gobierno Local del Concello de Carballo aprobó en la sesión ordinaria de este lunes la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2026, integrada por un total de 18 plazas, con el fin de avanzar en la cobertura de las necesidades de personal de la Administración municipal y reforzar la prestación de los servicios públicos.

La oferta incluye 13 plazas de personal funcionario de carrera, cuatro de personal laboral fijo y una de personal laboral fijo a tiempo parcial, y abarca diferentes áreas de la organización municipal, desde la seguridad ciudadana hasta los servicios técnicos, administrativos, culturales y deportivos.

Uno de los ámbitos que se verá más reforzado es el de la Policía Local, para la que se prevén cuatro nuevas plazas, tres mediante acceso libre y una por el sistema de movilidad. La oferta también incorpora una plaza de técnico medio de Medio Ambiente, otra de técnico medio de Secretaría y una de técnico medio de Patrimonio, esta última mediante promoción interna.

En el ámbito administrativo se convocarán dos plazas de auxiliar administrativo, una de ellas reservada a personas con discapacidad, así como una plaza de subalterno.

La programación cultural municipal también tiene presencia en la nueva oferta, con tres plazas de agentes de dinamización cultural mediante promoción interna y una de profesor o profesora de violín para el Conservatorio Profesional de Música (CMUS), en ese caso con contratación laboral fija a tiempo parcial.

El área de Deportes, por su parte, contará con cuatro plazas de personal laboral fijo: dos de ordenanza-conserje de instalaciones deportivas y dos de monitor-socorrista.