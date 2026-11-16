Daniel Pérez: “As carballesas e os carballeses sabemos ben da importancia de ter peso en Madrid”
Ana Pontón e Nestor Rego destacaron en Carballo que "o mellor para Galicia é o BNG" para defender os servicios públicos, o acceso a vivenda e salarios dignos
O BNG chamou este luns en Carballo a reforzar a representación nacionalista no Congreso para defender os intereses de Galicia e impulsar medidas que melloren a vida da xente. Nas súas intervencións, Tatiana Rellán, número 6 da candidatura pola Coruña, e Daniel Pérez, alcalde de Carballo, reivindicaron unha voz galega propia en Madrid, comprometida cos servizos públicos, o acceso á vivenda, os salarios e as pensións dignas. Na mesma liña se expresaron a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, e o cabeza de lista pola provincia da Coruña, Néstor Rego, que insistiron en que “o mellor para Galicia é o BNG”.
Tatiana Rellán puxo o foco nas dificultades cotiás das familias, das persoas autónomas e de quen vive no rural. A partir dun poema escrito polo seu fillo, construíu unha intervención arredor das emocións que provocan a precariedade, a perda de dereitos e a falta de respostas políticas, pero tamén da esperanza de transformar esa realidade.
Como nai de dous fillos, autónoma e veciña do rural, reclamou medidas que permitan compatibilizar o traballo e os coidados sen depender exclusivamente do apoio familiar. “A conciliación non pode depender da sorte de ter uns avós dispoñibles. Necesitamos servizos públicos que nos permitan ter tempo para vivir”, afirmou.
Rellán defendeu o apoio ao pequeno comercio, ás pequenas empresas e ás persoas autónomas que manteñen vivas as vilas e aldeas de Bergantiños. Tamén reivindicou unha sanidade e unha educación públicas fortes, condicións laborais xustas e o dereito a unha vivenda accesible. Fronte ao medo e á incerteza, situou o proxecto do BNG como unha ferramenta para recuperar a confianza na política a través da escoita e do cumprimento dos compromisos.
Pola súa banda, Daniel Pérez articulou a súa intervención arredor de tres razóns para votar BNG: dar voz a Galiza en Madrid, defender a vida da xente e frear a dereita. O alcalde de Carballo subliñou que a representación nacionalista permite levar ao Congreso problemas e demandas que afectan directamente á comarca.
«As carballesas e os carballeses sabemos ben da importancia de ter peso en Madrid», destacou Pérez, que lembrou o papel do traballo desenvolvido por Francisco Jorquera no Congreso na consecución de investimentos para a biblioteca pública ou a renovación do mercado municipal. Dous equipamentos que vinculou coa dinamización cultural, o comercio local e a promoción do produto de proximidade.
O alcalde puxo tamén en valor o labor de Néstor Rego para facer escoitar as necesidades de Galiza e de Bergantiños no Congreso. Defendeu unha acción política centrada nas persoas, capaz de garantir servizos públicos de calidade e de afrontar o custo da vivenda, e chamou a mobilizar o voto nacionalista ante o avance da dereita e da extrema dereita.
A portavoz nacional, pola súa banda, subliñou que “darlle máis forza ao BNG en Madrid é gañar peso político para defender a dignidade de Galiza, porque neste Estado, ou te fas valer ou o centralismo madrileño arrásanos a todos”. “Trátase de estar con máis forza para deixar claro que a enerxía ten que servir para crear riqueza aquí, que non imos ser a colonia enerxética de Madrid, de defender o noso territorio, de frear proxectos destrutivos como Altri ou a megaminería, de dicir que queremos tren de mercancías ou de reclamar máis investimento”, engadiu.
Ana Pontón apelou ao voto da clase traballadora cun "apoio histórico ao BNG". "Basta xa de traballar e non chegar a fin de mes, de que a vivenda sexa un luxo, de que a nosa mocidade teña que renunciar a construír un futuro na súa propia terra”, proclamou, ao tempo que acusaba ao candidato popular, Alberto Núñez Feijoo, de facer “turismo electoral” presumindo de ser un “gran xestor”.
Tirando de ironía, Ana Pontón referiuse á vivenda como un bo exemplo da “gran xestión” de Feijóo: “Resulta que o mesmo Feijóo que dinamitou a política social de vivenda como presidente da Xunta, o mesmo que durante 13 anos deu barra libre á especulación, anuncia que se vai cargar o Ministerio de Vivenda. A Feijóo sóbranlle as políticas sociais de vivenda, porque a súa estratexia é seguir facendo negocio cun dereito básico, como fixo en Galiza, onde entregou só 15 vivendas en alugueiro”.
A líder do Bloque subliñou que estamos nun contexto no que “Galiza xógase máis que nunca” e por iso o Bloque é a única alternativa para defender, a partir do 29-N, os seus intereses e cambiar o guión da discriminación. “Aquí quen manda é o corazón, escoitádeo e veredes que vos di, que en Madrid o mellor para Galiza é o BNG”, concluíu.
Pola súa parte, Néstor Rego animou a aumentar a forza do BNG para servir mellor ao país porque “canta máis forza teña o BNG en Madrid, máis forza terá a Galiza” e alertou sobre a necesidade de traballar para derrotar ao PP que “xa non oculta o que vai facer” e van vir recortes nas pensións, nos dereitos das mulleres, na democracia ou na lingua galega.
Nesta liña, criticou a un Feixoó que xa “dixo que o primeiro que vai facer é prohibir o uso do galego no Congreso”. “Non llo imos permitir. A nosa lingua non se proscribe en ningún sitio e imos pelexar por ela!”, enfatizou. Igual que “o feminismo non lles vai permitir nin un paso atrás”, aseverou.
O cabeza de lista ao Congreso pola Coruña apelou a frear ás dereitas. “E para paralos está o BNG. A forza máis útil e a que defende a Galiza todos os días. Temos que frear ás dereitas pero temos que avanzar. Ninguén se ocupa deste país se non está o BNG. Hai que mudar o rumbo, e a única dirección para mudalo é confiar no BNG. Só o pobo galego manda en nós”, concluíu subliñando que o BNG foi a única forza que nada mais chegar a Madrid "colocou un paquete de medidas para Galiza”.