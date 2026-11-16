Concierto de Soledad Vidal el pasado viernes en Carballo Mar Casal

La programación del Novembro con Música de Carballo continúa esta semana con cine, arte y teatro, invitando a reflexionar sobre la memoria colectiva, la insumisión y la realidad de las mujeres migrantes. El documental 'Crónicas dun non!' y la función escolar 'Sophie non é o meu nome de guerra' serán las dos propuestas de esta semana en el Pazo da Cultura, además de la llegada de la exposición del XIX Certame de Arte Isaac Díaz Pardo de la Diputación de A Coruña.

El auditorio acoge el jueves 19 de noviembre (20.00 horas) la proyección de

'Crónicas dun non!', un largometraje documental de 70 minutos dirigida por Fernando Rodríguez Gómez, conocido como Peñaño. La pieza reconstruye la historia del movimiento de la insumisión y objeción de conciencia en Galicia durante la década de 1990, una de las mayores experiencias de desobediencia civil en España, que contribuyó al final del servicio militar obligatorio.

El documental combina la experiencia personal del propio director, que fue encarcelado en 1989 por negarse a realizar el servicio militar, con los testimonios de otras personas protagonistas de esa lucha colectiva.

La programación incluye también teatro con la función escolar de 'Sophie non é o meu nome de guerra', de Redrum Teatro, el martes 17 de noviembre, a las 10.30 horas. La obra está inspirada en hechos reales y narra el viaje de una mujer migrante desde Camerún hasta A Coruña.

Por último, a partir del miércoles 18 de noviembre, el piso-1 del Pazo da Cultura acogerá la exposición del XIX Certamen de Arte Isaac Díaz Pardo, que reúne una selección de las obras presentadas a esta convocatoria, creada para apoyar la creación artística y dar visibilidad a la producción plástica contemporánea. Entre las piezas participantes se encuentra 'Intervalo 2024', de Ana Isabel Gesto Beiroa, ganadora de esta edición. Se podrá visitar hasta el 8 de noviembre, de lunes a sábado, de 17.00 a 21.00 horas.