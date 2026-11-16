Carolina Pacoret, presidenta da AC Lumieira de Carballo Raúl López Molina

Últimas horas para anotarse en la comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira de Carballo. Este lunes 16 de noviembre es el último día para anotarse en el Xantar, que se celebrará el próximo sábado 21 de noviembre en el Pazo de Vilar de Francos.

La comida dará comienzo a las 14.30 horas. El precio es de 48 euros por persona. Los interesados en anotarse pueden hacerlo en el correo a.c.lumieira@gmail.com, o también en los teléfonos 685512929, 609884714 y 646916638.

La entidad ha llevado a cabo una serie de actos para festejar su medio siglo, que culminarán con el xantar de confraternidad el próximo sábado.