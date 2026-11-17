Una alumna de Aspaber en Casas Novas Aspaber

El alumnado del ciclo de Formación Profesional Dual de la asociación Aspaber participó en una jornada formativa en el Centro Hípico Casas Novas, donde tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de las instalaciones y las diferentes salidas profesionales vinculadas al mundo ecuestre.

Durante la visita, los alumnos descubrieron las tareas que desarrollan los profesionales encargados del cuidado y bienestar de los caballos, desde los mozos de cuadra hasta los herradores. También conocieron el trabajo especializado que requieren los animales destinados a terapias y competiciones ecuestres.

A Laracha y Coristanco se unen para formar a cien desempleados y facilitar su inserción laboral Más información

El personal del centro explicó los cuidados que reciben los caballos a lo largo de su vida, desde su llegada a las instalaciones hasta sus últimas etapas, haciendo especial hincapié en la importancia de garantizar su bienestar.

La jornada incluyó un recorrido por las diferentes dependencias de Casas Novas, que permitió al alumnado observar el trabajo diario de los profesionales y comprender cómo se organiza la actividad de un centro hípico de estas características.

Zocas regala ilusión e inclusión navideña en Carballo Más información

Desde Aspaber destacaron el valor educativo de la experiencia, que permitió a los participantes relacionar los conocimientos adquiridos en las aulas con situaciones reales del entorno laboral, además de descubrir nuevas posibilidades de empleo relacionadas con el cuidado de los animales.