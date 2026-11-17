La calle Darwin de Carballo, donde actuará el Concello

El Concello de Carballo da el primer paso para preparar el entorno del futuro edificio de entidades sociales, uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos y vanguardistas previstos en el municipio. El consistorio tiene en licitación las obras de reforma integral de la rúa Darwin, donde se acondicionarán los accesos y el espacio público que rodeará al nuevo equipamiento.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 140.041 euros. La intervención afectará al tramo comprendido entre las calles Vázquez de Parga y Mendel, que actualmente presenta importantes deficiencias para el tránsito peatonal. La ausencia de aceras, la circulación en doble sentido y el estacionamiento sin delimitar dificultan la movilidad y reducen la seguridad de quienes utilizan esta vía.

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La transformación permitirá adaptar la calle a su futuro papel como acceso al edificio de entidades sociales. Para ello, se construirá una plataforma prácticamente al mismo nivel, con aceras en los extremos y circulación de vehículos en un único sentido. La nueva distribución incluirá una zona de carga y descarga y mantendrá el acceso a los aparcamientos existentes. El proyecto también contempla la incorporación de árboles y otros elementos vegetales, especialmente en el lateral próximo a la futura plaza y al equipamiento social.

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El objetivo es mejorar la imagen urbana de este ámbito y crear un entorno más agradable para los peatones. Las obras incluirán, además, la renovación del pavimento y de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público. Las instalaciones aéreas serán sustituidas por canalizaciones subterráneas, lo que contribuirá a mejorar la estética y el funcionamiento de la calle.

La actuación permitirá dejar preparada una parte del entorno urbano antes de la construcción del futuro edificio de entidades sociales. De este modo, la reforma de la rúa Darwin no será únicamente una mejora viaria, sino también el inicio de la transformación de este espacio de Carballo, llamado a acoger uno de sus nuevos equipamientos públicos.