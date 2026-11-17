La presentación del nuevo sistema de gestión de la recogida de ropa usada en Carballo C.C.

Carballo se convierte en el primer municipio en incorporar un sistema inteligente para optimizar la recogida de residuos textiles. La empresa de economía social Insertega, responsable de este servicio, ha instalado sensores en los más de treinta contenedores repartidos por el municipio, que permiten conocer su nivel de llenado y planificar mediante inteligencia artificial las rutas de los vehículos.

Los dispositivos, colocados en el interior de los contenedores, realizan mediciones cada hora. Con esta información se elabora un informe diario que permite determinar cuáles necesitan vaciarse y organizar los recorridos del día siguiente, evitando desplazamientos innecesarios.

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El sistema también tiene en cuenta los vehículos y el personal disponibles, los kilómetros que pueden recorrer y las horas de conducción. De esta manera, las rutas se adaptan diariamente a las necesidades reales del servicio.

La iniciativa fue presentada este martes por el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, y el director general de Insertega, Juan Meijide, quien destacó que Carballo es el primer municipio donde la empresa implanta esta tecnología.

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Además de mejorar la eficiencia de la recogida, el objetivo es reducir el consumo de combustible y las emisiones asociadas al transporte. “Ao mesmo tempo que favorecemos a reutilización do residuo téxtil, reducimos tamén a pegada de carbono da propia recollida grazas a percorridos máis eficientes”, señaló el alcalde.

La información obtenida permitirá también conocer mejor los hábitos de los usuarios, identificar los contenedores con mayor utilización y evaluar la evolución de los residuos textiles recogidos. Miguel Vales destacó que “medir e coñecer mellor os residuos que xeramos é fundamental para poder xestionalos mellor”, subrayando la importancia de aprovechar estos datos para mejorar el servicio.