La firma del convenio entre el Concello de Carballo y Vieiro este martes c.c.

La prevención de las adicciones y el acompañamiento a quienes las padecen y a sus familias seguirán contando con el respaldo económico del Concello de Carballo. El gobierno local destinará 6.000 euros a la Asociación Antidroga Vieiro para contribuir a financiar durante 2026 los programas de atención, prevención e inclusión social que desarrolla la entidad.

El alcalde, Daniel Pérez, y la presidenta de Vieiro, Fina Rey Baldomir, firmaron este martes la renovación del convenio de colaboración, en un acto celebrado en la Alcaldía al que también asistieron la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad, Maica Ures, y representantes de la asociación.

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Una de las principales líneas de actuación será la atención directa a personas con problemas de adicciones y a sus familias, mediante servicios de información, orientación y asesoramiento. El acuerdo también contempla programas de inserción social y ayudas para facilitar que las personas sin recursos económicos puedan acudir a centros especializados de desintoxicación y rehabilitación, incluidos los gastos de desplazamiento.

La prevención constituye otro de los pilares de la actividad de Vieiro. La asociación desarrolla durante todo el año iniciativas dirigidas a escolares, jóvenes, familias y trabajadores, además de actuaciones en el ámbito comunitario. Estas actividades buscan informar sobre los riesgos de las conductas adictivas, fomentar hábitos saludables y ofrecer herramientas para prevenir situaciones de dependencia.

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Los 6.000 euros aportados por el Concello contribuirán igualmente al mantenimiento del equipo profesional y de los recursos necesarios para prestar estos servicios, entre los que figura la atención jurídico-social a las personas afectadas y sus familiares.

El trabajo de Vieiro continuará coordinándose con los centros sanitarios, los servicios asistenciales y los programas municipales, con el propósito de facilitar una atención integral a quienes necesitan apoyo para afrontar problemas relacionados con las adicciones.