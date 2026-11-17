Acto de apertura de la carpa de Cáritas, el pasado domingo Parroquia de Carballo

Cáritas inauguró este domingo su carpa solidaria en el atrio de la iglesia de San Xoán Bautista de Carballo, donde permanecerá abierta hasta el 17 de diciembre. Con esta iniciativa, Cáritas invita un año más a vecinos, colegios, asociaciones y empresas a participar en la campaña navideña con donaciones de alimentos y otras formas de colaboración.

La carpa abre al público de lunes a viernes en horario de 10.30 a 12.30 y de 17.00 a 19.00 horas. Durante este período, quienes se acerquen podrán ayudar a los más necesitados donando alimentos no perecederos, dentro de la Operación Kilo-Litro, y realizar aportaciones económicas a través de la Operación Euro.

El espacio ofrece también otras posibilidades de colaboración: adquirir lotería de Cáritas, comprar productos de la Huerta Solidaria de Sísamo o visitar el rastrillo de ropa instalado con motivo de la campaña.

Desde Cáritas agradecen especialmente la implicación de los colegios que participan cada año y los animan a sumarse de nuevo. La recogida de alimentos brinda una oportunidad para trabajar la solidaridad con los más pequeños y ayudarles a descubrir que compartir tiene un efecto concreto en la vida de otras personas.

La invitación se extiende a las asociaciones y empresas de Carballo, cuya colaboración puede ayudar a ampliar el alcance de la campaña.