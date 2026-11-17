Robo en uno de los establecimientos de Bergantiños

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Patipol, desarticulóna grupo criminal altamente activo y especializado en la comisión de robos con fuerza y violencia contra el patrimonio, al que se le atribuyen numerosos hechos delictivos cometidos en la comarca de Bergantiños y la provincia de A Coruña.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Carballo, con la participación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Carballo y del Equipo Territorial de Policía Judicial de Cambre.

Las actuaciones se iniciaron tras detectarse una sucesión de asaltos nocturnos a estaciones de servicio, establecimientos de hostelería, comercios y áreas de servicio, caracterizados por una elevada movilidad geográfica y una intensa actividad delictiva.

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El grupo actuaba principalmente durante la noche y utilizaba vehículos a motor para desplazarse entre distintas localidades. Para acceder a los establecimientos empleaba herramientas contundentes, como mazas y patas de cabra, con las que fracturaba puertas y otros elementos de acceso, además de arrancar cajas registradoras y cajas fuertes.

En algunos de los asaltos, los integrantes del grupo llegaron a utilizar armas blancas y objetos contundentes para intimidar y amenazar a los trabajadores de las estaciones de servicio, llegando a cometer tres robos con violencia e intimidación.

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El avance decisivo de la investigación se produjo el pasado 10 de noviembre, cuando un dispositivo de seguridad establecido por unidades de la Comandancia de A Coruña permitió interceptar a los autores inmediatamente después de cometer un robo con violencia e intimidación en una estación de servicio de la localidad de Cecebre (Cambre), al regresar a su localidad de residencia.

La intervención permitió detener a tres de los presuntos integrantes del grupo, uno de ellos menor de edad, así como recuperar la totalidad de los efectos sustraídos.

Tras la detención, la investigación continuó con nuevas actuaciones que culminaron el pasado 12 de noviembre, tras obtener el correspondiente mandamiento judicial del Tribunal de Instancia de Carballo, con la práctica de varias entradas y registros domiciliarios en las localidades de Carballo y Cambre.

Durante los registros, los agentes intervinieron numerosos efectos e indicios relacionados con los hechos investigados, entre los que destacan: diversos décimos de Lotería Nacional y cupones de la ONCE, vinculados a robos concretos, un casco de motocicleta y un machete de grandes dimensiones -presuntamente utilizados en el atraco con violencia cometido el 30 de octubre en una estación de servicio de Cambre-, maquinaria industrial y otros efectos de valor procedentes de distintos ilícitos, dos motores de embarcación fueraborda sustraídos, cuyos hechos se encuentran también bajo investigación.

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Hasta el momento, la investigación ha permitido esclarecer numerosos hechos delictivos, entre robos con fuerza consumados, tentativas y robos con violencia e intimidación, cometidos en distintos puntos de la provincia de A Coruña.

Entre los establecimientos afectados se encuentran estaciones de servicio, bares, restaurantes, cervecerías, y otros negocios de diversas localidades.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición de la Sección Única del Tribunal de Instancia de Carballo el pasado día 13 de noviembre. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los detenidos mayores de edad. La Operación Patipol continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni el esclarecimiento de otros hechos delictivos.