La presentación del programa se llevó a cabo el pasado sábado en el Espazo da Natureza de Oza Senda Nova

Senda Nova presentó el pasado fin de semana la décimo quinta edición de su 'Escola Ambiental', acto que tuvo lugar en el Espazo da Natureza de Oza y al que asistieron los 25 niños y niñas que tendrán la oportunidad de aprender de los diferentes proyectos y actividades que incluye esta actividad que es una referencia en Galicia en lo que se refiere a programaciones medioambientales para escolares.

Niños y niñas participarán en tres proyectos transversales que mantendrán una evolución constante durante todo el periplo de la Escola. La huerta ecológica, la charca y el gallinero serán los pilares de la programación desde Oza, donde también tendrán sesiones de cultura.

Estos proyectos transversales le permitirán a los participantes hacer un seguimiento de los cultivos, siendo la feria el último destino de los mismos a través de actividades en mayo y junio de 2027.

Las excursiones serán un pilar importante, con visitas a los lugares más importante de la comarca a nivel ecológico y patrimonial. Por ello, los inscritos acabarán visitando lugares como el Bosque da Ribeira da Pena, Baldaio o el Esteiro do Anllóns, entre otros.

Esta 15 edición se desarrollará entre los meses de noviembre del 2026 y julio del 2027, acogiendo actividades de aula y exteriores, acciones en el Espazo da Natureza y excursiones, e incluso pernoctas al aire libre, en la última etapa de la programación.

Las actividades se desarrollan todos los sábados en horario de mañana salvo las sesiones especiales, que podrán tener una cronología superior.

Una vez que las veinticinco plazas ya están cubiertas, el resto de niños anotados quedarán en lista de espera para cubrir posibles bajas que se puedan producir durante el desarrollo de la programación.