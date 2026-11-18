La Xunta de Goberno Local del Ayuntamiento de Carballo aprobó la concesión definitiva de 180.726,66 euros en subvenciones destinadas al tejido deportivo local, distribuidas en dos líneas de ayudas para financiar la actividad ordinaria de los clubes y asociaciones y la organización de eventos y actividades deportivas de carácter extraordinario.

La mayor parte de la inversión, 167.000 euros, se destina a la financiación de los proyectos de actividad general de 19 entidades deportivas. Esta línea de subvenciones abarca una amplia variedad de disciplinas, entre ellas el balonmano, el baloncesto, el fútbol, el voleibol, el hockey sobre patines, la natación, el atletismo, el triatlón, la gimnasia rítmica, el ciclismo, el ajedrez, el judo, el karate y el salvamento y socorrismo.

Las cantidades concedidas definitivamente a cada entidad son las siguientes:

Escolas Balonmán Xiria:25.723,32 euros

Escola Basket Xiria: 19.807,67 €

SD Sofán: 17.401,14 €

Agrupación Deportiva Fogar: 16.173,79 €

Salvamento y Socorrismo Carballo: 13.104,00 €

Escola Lubiáns de Hóckey a Patíns: 12.500,00 €

Asociación Deportiva Xiria: 11.750,00 €

Escolas de Fútbol Luis Calvo Sanz: 11.530,84 €

Club Rítmica Carballo: 7.738,25 €

Club Baloncesto Artai: 4.736,49 €

SD San Lorenzo de Berdillo: 4.328,32 €

Judo Club Bergantiños: 4.047,71 €

SD Oza: 3.940,00 €

Club Ciclista Carballo: 3.877,63 €

Karate-Do Carballo: 3.356,08 €

Club Xadrez O Toque Xiria: 3.165,00 €

Club Ciclista Monteneme: 1.819,76 €

Club Fútbol Cances: 1.000,00 €

Virgentis Salvamento Bergantiños: 1.000,00 €

El Concello explica que la distribución de las ayudas se realiza de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria, teniendo en cuenta los proyectos presentados por las entidades.

La segunda línea de subvenciones, dotada con 13.726,66 euros, permitirá colaborar en la financiación de 11 actividades deportivas de carácter extraordinario promovidas por entidades locales.

Las subvenciones concedidas son las siguientes:

AD Fogar. IV Memorial Pedro Luis Fernández: 1.500 €

Club Fútbol Cances. II Torneo Internacional Veteranos Costa da Morte: 1.500 €

Club Rítmica Carballo. II Torneo Club Rítmica Carballo: 1.275 €

Club Rítmica Carballo. IV Gala Nadal Rítmica Carballo: 960 €

Club Rítmica Pangea Carballo. Festival de Invierno de Gimnasia Rítmica: 1.495 €

Club Xadrez O Toque Xiria. III Torneo Escolar Concello de Carballo: 1.120 €

Club Xadrez O Toque Xiria. IX Abierto Concello de Carballo Clásico: 1.500

Judo Club Bergantiños. Campeonato de Nadal: 1.500 €

Salvamento e Socorrismo Carballo. XXX Memorial Carlos Servando: 1.500

SD Oza. VI Triangular SD Oza: 420 euros

SD Oza: I Oza Cup: 956,66 euros.

La concesión definitiva de las subvenciones incorpora un incremento de 2.726,66 euros respecto de las dotaciones inicialmente previstas para estas dos líneas de ayudas. Este incremento es posible gracias a la redistribución de fondos que quedaron disponibles tras la resolución de otra convocatoria municipal destinada a la participación y organización de fases finales de ascenso a competiciones nacionales y campeonatos de España.

El concejal de Deportes, Daniel Barreiro, destaca la importancia de mantener una colaboración estable con las entidades que desarrollan su actividad en el municipio, tanto por su papel en la formación deportiva como por su contribución a la participación social, a la convivencia y a la promoción de hábitos de vida saludables.