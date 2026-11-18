Una actividad en el Casino de Carballo Raúl López

El Casino 1889, en colaboración con la Rede polo Decrecemento de Carballo y la Asociación Cultural Mallas de Area, prepara para el próximo sábado 21 de noviembre un magosto popular que combinará tradición, diversión y solidaridad.

La programación se abrirá a las 18.00 horas con juegos tradicionales y continuará con un concurso de recetas a las 20.30 horas y con la degustación gratuita de castañas.

Otro de los atractivos será el karaoke solidario, con dos categorías: infantil (hasta 12 años), con comienzo previsto para las 19.00; y adultos (más de 12 años), a partir de las 22.00. Habrá premios para los mejores.

Para participar en el karaoke será necesario inscribirse previamente en mallasdearea.org y aportar alimentos no perecederos: 1 kilos por participante infantil y 2 kilos por participante adulto. Todos los alimentos que se recojan serán entregados a un banco de alimentos.

La fiesta se completará, a partir de las 21.30 horas, con degustación de 'petiscos' a precios populares de 5 euros.

Las tres entidades organizadoras animan a los vecinos de Carballo y resto de la comarca a sumarse as esta iniciativa, con la que se aspira a mantener vivas las tradiciones populares, fomentar la convivencias y contribuir a una buena causa. La entrada será libre hasta completar aforo.