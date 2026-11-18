El polígono industrial de Carballo acaba de alcanzar uno de los grandes objetivos que se había marcado cuando comenzó a orientar su proceso de profesionalización hacia los estándares de calidad exigidos a las áreas empresariales. El parque se ha convertido en el segundo de Galicia en conseguir la Marca Q de Polígono Empresarial de Calidad, después de A Grela, en A Coruña.

“Estamos muy contentos. Para nosotros es un orgullo ser el segundo polígono en Galicia en tener esta certificación” reconoce el gerente del polígono, Pablo Rodríguez, para quien este reconocimiento representa la culminación de un proceso de transformación que comenzó mucho antes de iniciar los trámites para obtenerlo, pero también una hoja de ruta hacia la mejora y el mantenimiento de la excelencia como polígono industrial.

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En este sentido, destaca Rodríguez que “no queríamos esta certificación para ponernos una medalla, sino para obligarnos a mantener un nivel y a siempre mejorar”, explica. Se trata, en definitiva, de un “compromiso continuo con la calidad” que implica consolidar los avances realizados y seguir elevando los estándares de funcionamiento del parque empresarial.

La Marca Q constituye un reconocimiento específico para las áreas industriales que acreditan el cumplimiento de criterios de calidad en cinco ámbitos fundamentales. No se limita a comprobar el estado de las instalaciones, sino que examina también la organización y la gestión del recinto, los servicios disponibles para las empresas y los trabajadores, los aspectos jurídicos y las actuaciones relacionadas con la sostenibilidad y la integración en el entorno.

No queríamos esta certificación para ponernos una medalla, sino para obligarnos a mantener un nivel y a siempre mejorar Pablo Rodríguez

Entre los elementos evaluados figuran la conservación de los viales, las aceras, la señalización y el alumbrado, así como los suministros, las telecomunicaciones, la limpieza, la seguridad y la planificación del mantenimiento. También se valoran los servicios complementarios, la gestión medioambiental y la existencia de mecanismos que permitan introducir mejoras de manera continuada.

Superar esta evaluación supone acreditar que el polígono no solo dispone de determinadas infraestructuras, sino que cuenta con un sistema organizado para gestionar su funcionamiento y garantizar la calidad de los servicios que ofrece.

Un objetivo que comenzó hace ocho años

La obtención de la Marca Q no responde a una decisión improvisada. Cuando Rodríguez asumió la gerencia del polígono, hace ocho años, decidió tomar como referencia los criterios establecidos para esta certificación y orientar hacia ellos las actuaciones de modernización. “Desde un principio todo el trabajo de profesionalización que hemos hecho estuvo orientado en ese sentido. Trabajamos en la línea para conseguir este reconocimiento de calidad”, recuerda.

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Durante estos años, las mejoras en las infraestructuras, la incorporación de nuevos servicios y los cambios en la organización del parque empresarial se desarrollaron siguiendo esos parámetros. La certificación constituía el objetivo final, aunque su tramitación se había pospuesto hasta que estuviese más encaminada la ampliación del polígono.

Desde un principio todo el trabajo de profesionalización que hemos hecho estuvo orientado en ese sentido. Trabajamos en la línea para conseguir este reconocimiento de calidad Pablo Rodríguez

Fue el año pasado, cuando el proyecto de ampliación comenzó a avanzar, cuando los responsables del área industrial decidieron retomar con intensidad el proceso para obtener el distintivo.

A partir de ese momento comenzó una fase especialmente exigente desde el punto de vista documental. La entidad gestora tuvo que recopilar y organizar información detallada sobre las condiciones y el funcionamiento del polígono, desde las infraestructuras eléctricas hasta los análisis del agua, pasando por el despliegue de fibra óptica y otros aspectos relacionados con los servicios existentes.

Rodríguez reconoce que este proceso “supuso mucho tiempo y dedicación”. Fueron meses de preparación para reunir la documentación y tener todo dispuesto para la auditoría, aunque el trabajo acumulado durante los ocho años anteriores resultó determinante. “Ya llevábamos mucho tiempo cumpliendo con los requisitos de calidad”, señala el gerente, que considera que haber incorporado esos criterios a la gestión cotidiana facilitó la superación del procedimiento.

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La auditoría permitió verificar el cumplimiento de los estándares establecidos y dio paso a la concesión de la certificación, que ahora deberá mantenerse mediante los correspondientes controles y procesos de renovación cada tres años.

En este proceso, el gerente destaca también la colaboración del Concello de Carballo, cuya implicación considera fundamental para alcanzar el reconocimiento. Según explica, durante la preparación de la auditoría fue necesario solicitar documentación y resolver distintas cuestiones relacionadas con las infraestructuras y los servicios municipales. La respuesta del Ayuntamiento, asegura, fue siempre rápida y facilitó considerablemente el desarrollo de los trámites.

“Hacer las cosas cuando tienes un Ayuntamiento tan proactivo y solícito es muy fácil y eso hay que destacarlo”, subraya Rodríguez, que insiste en reconocer el compromiso municipal con el proceso de mejora del polígono.

En el mapa industrial de España

Rodríguez considera que la Marca Q también tendrá repercusiones en la proyección del polígono más allá de Galicia. La certificación “pone en valor todo lo que se ha estado haciendo de mejora de los servicios y las infraestructuras” y, al mismo tiempo, “pone a Carballo en el mapa industrial”, no solo de Galicia, sino del conjunto de España. “Le da visibilidad al polígono, a Carballo y a sus empresas”, destaca.

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El reconocimiento sitúa además a Bértoa junto a una treintena de parques empresariales españoles que han superado este proceso de evaluación. En Galicia, hasta ahora, el referente era A Grela, en A Coruña, cuya asociación de propietarios fue precisamente una de las primeras entidades con las que contactaron los responsables del polígono carballés para conocer su experiencia y recibir orientación.

La certificación le da visibilidad al polígono, a Carballo y a sus empresas Pablo Rodríguez

La certificación también permite sistematizar todo el trabajo desarrollado hasta ahora. Para Rodríguez, uno de los principales avances es que las mejoras dejan de depender únicamente de actuaciones puntuales y pasan a integrarse en un modelo de gestión que exige planificación, seguimiento y evaluación. De esta forma, el reconocimiento no se entiende como el final del proceso de modernización, sino como una herramienta para garantizar su continuidad.

En este sentido, la obtención de la Marca Q está estrechamente relacionada con otro de los grandes avances organizativos del polígono: la creación de la Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (Ecoxem), una figura en cuya implantación Bértoa fue pionero en Galicia.

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Rodríguez explica que ambos instrumentos forman parte de una misma estrategia de profesionalización, aunque desempeñan funciones diferentes. La Ecoxem establece el modelo de gobernanza del área empresarial, mientras que la certificación proporciona un modelo de gestión basado en estándares de calidad y mecanismos de mejora continua.

La combinación de ambos sistemas permite reforzar la organización del parque empresarial y establecer una estructura desde la que planificar las actuaciones, coordinar los servicios y responder a las necesidades de las compañías instaladas.

La ampliación, una “necesidad acuciante”

Con la certificación concedida, los responsables del polígono carballés afrontan ahora una nueva etapa. La prioridad inmediata es consolidar la Ecoxem como entidad gestora y continuar perfeccionando los servicios que reciben las empresas.

Entre las próximas novedades figura la entrada en funcionamiento de la báscula para camiones, prevista para diciembre. Esta infraestructura ampliará los servicios disponibles en el recinto y se incorpora al proceso de mejora que viene desarrollándose durante los últimos años.

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Sin embargo, el gran reto pendiente sigue siendo la ampliación del polígono industrial, una actuación que Rodríguez califica de “necesidad acuciante”. El gerente señala que existe una importante expectativa ante la posibilidad de disponer de nuevos terrenos. La demanda procede tanto de empresas que ya están instaladas en Bértoa y necesitan espacio para crecer como de otras compañías interesadas en establecerse en Carballo.

La ampliación se presenta, por tanto, como una cuestión fundamental para responder a las necesidades del tejido empresarial y permitir que el parque continúe desarrollándose.