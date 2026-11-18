Representantes municipales este miércoles en el nuevo aparcamiento del polígono de Carballo C.C.

El polígono industrial de Bértoa cuenta desde este miércoles con un nuevo aparcamiento público situado junto al vivero de empresas. El Concello de Carballo abrió al uso las instalaciones tras completar unas obras que supusieron una inversión de 48.298 euros y que forman parte de un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar los servicios y las infraestructuras del parque empresarial.

El nuevo estacionamiento ocupa una parcela municipal anexa al vivero de empresas, donde se acondicionaron 1.080 metros cuadrados de superficie. Los trabajos incluyeron la construcción de un vial de acceso de 95 metros, así como las correspondientes obras de pavimentación, drenaje y señalización.

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La actuación contó con financiación de la Consellería de Economía e Industria, que aportó el 80% del presupuesto, mientras que el Concello asumió el importe restante. El alcalde, Daniel Pérez, visitó las instalaciones acompañado por los concejales Luis Lamas, Miguel Vales y Juan Seoane, además de un representante de la empresa encargada de ejecutar los trabajos. La retirada de las vallas permitió poner el aparcamiento a disposición de los usuarios.

La apertura de este nuevo espacio completa una de las principales intervenciones municipales desarrolladas durante 2026 en Bértoa. A lo largo del año, el Concello ha impulsado tres inversiones que suman 241.575 euros, entre las que figuran el aparcamiento, la instalación de una báscula para vehículos pesados y la construcción de casetas de servicio para transportistas.

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Estas dos últimas infraestructuras todavía no están operativas, aunque el gobierno local prevé que entren en funcionamiento próximamente. Su incorporación permitirá ampliar los servicios disponibles para las empresas y los profesionales del transporte que desarrollan su actividad en el polígono.