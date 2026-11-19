Actividad realizada por Aspaber con motivo de su 50 aniversario) EC

Aspaber cumple 50 años de vida y el próximo sábado 21 de noviembre lo va a celebrar con una gala especial a celebrar en el Pazo da Cultura y que promete ser muy emotiva. "Será unha celebración moi especial, cun formato diferente ao habitual, que convidará a percorrer os nosos cincuenta anos de historia desde unha perspectiva próxima, humana e emotiva, sen perder de vista os retos do futuro", anuncian los responsables de la entidad.

El acto, que comenzará a las 11.30 horas con la recepción de los asistentes, contará con la presencia de la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez Mejuto, y del alcalde de Carballo, Daniel Pérez, que acompañarán a las familias de Aspaber en una celebración tan significativa.

La gala, que finalizará a las 13.00 con la degustación de un aperitivo, se aprovechará también para agradecer el compromiso de todas las personas, familias, profesionales y entidades que hicieron posible la gran labor social realizada por Aspaber a lo largo de estas cinco décadas.

Fundada en 1976 por diez familias de Bergantiños, la entidad lleva desde entonces trabajando por la inclusión, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual.