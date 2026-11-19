Carballo
'El pasajero sin movimiento', de Fernando Cabeza, llega a Espiral Maior
La cuarta novela del autor carballés será presentada este viernes 20 en la localidad
Las instalaciones de Espiral Maior Foro, en Carballo, acogen este viernes 20 de noviembre la presentación de la novela de Fernando Cabeza 'El pasajero sin movimiento' . El acto será a las 20.00 horas.
Además del autor, participarán en el acto el sociólogo y crítico teatral Santiago Pazos y el escritor y director de Espiral Maior Foro Miguel Anxo Fernán Vello.
'El pasajero sin movimiento' es la cuarta novela publicada del escritor carballés, que verá la luz este viernes.