Cartel de la presentación de la novela y su autor EC

Las instalaciones de Espiral Maior Foro, en Carballo, acogen este viernes 20 de noviembre la presentación de la novela de Fernando Cabeza 'El pasajero sin movimiento' . El acto será a las 20.00 horas.

Además del autor, participarán en el acto el sociólogo y crítico teatral Santiago Pazos y el escritor y director de Espiral Maior Foro Miguel Anxo Fernán Vello.

'El pasajero sin movimiento' es la cuarta novela publicada del escritor carballés, que verá la luz este viernes.