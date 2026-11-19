Praza de Vigo de Carballo, a la espera de su renovación Mar Casal

Una nueva licitación se ha quedado sin ofertas en Carballo, alargando los problemas a los que se está enfrentando el Concello para encontrar empresas interesadas en ejecutar los proyectos municipales. Esta vez quedó desierta la licitación de la reforma de la Praza de Vigo, una actuación que supondrá una inversión de casi 338.000 euros que se financiará con ayuda de la Diputación de A Coruña.

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Este es el cuarto contrato en los últimos meses para el que el Concello no consigue licitadores, lo que obligará a los servicios municipales a realizar ajustes en los precios y volver a sacar a concurso la obra, con el consiguiente retraso en la planificación municipal.

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Cabe recordar que desde junio también quedaron desiertas las licitaciones de la reforma integral de la Praza do Concello, la de la primera planta del mercado municipal (ambas ya adjudicadas al segundo intento a la única oferta presentada) y la humanización de las calles Túnel y Cesteiro, actualmente en plazo de presentación de ofertas en un segundo intento de contratación. Todas ellas financiadas con fondos europeos y sometidas a estrictos plazos de justificación.