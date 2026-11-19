Acto de presentación de la Universidade Sénior de Carballo IG

El programa de Democratización do Coñecemento, de la Universidade Sénior, llega a su fin en Carballo. Este viernes 20 de noviembre el Fórum acoge el acto de clausura y la entrega de diplomas de su cuarta edición, en la que participaron 120 personas mayores de 50 años.

Antes de la clausura, a las 17.00 horas, el profesor Javier Fernández Fernández impartirá la conferencia titulada “Turismo sostible. Compromiso real ou etiqueta de moda?”. En el acto de clausura participarán el alcalde de Carballo, Daniel Pérez López; la directora de la Universidade Sénior de la UDC, Elena Arce Fariña; la concejala de la Terceira Idade de Carballo, María Mar Eirís Villar; y la subdirectora de la Universidade Sénior, Isabel Raposo Vidal.