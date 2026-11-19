Los asistentes al acto de presentación del número 45 del boletín 'O Anllóns' Cedida

El BNG de Carballo presentó este jueves el número 45 de su boletín 'O Anllóns' para el que se ha escogido el lema 'O mellor equipo para o Carballo que vén'. En la presentación participaron la responsable local de la formación, Inés Rodríguez; el responsable de Galiza Nova de Bergantiños, Gabriel Rodríguez; el exalcalde Evencio Ferrero y el alcalde, Daniel Pérez, acompañados por la práctica totalidad del grupo municipal. Con esa amplia representación se aspiraba, según se apuntó en las distintas intervenciones, a expresar la fuerza colectiva del proyecto: personas que asumieron responsabilidades en distintas etapas, que continúan trabajando desde el gobierno y la organización y que se incorporan ahora con nuevas ideas.

Inés Rodríguez puso el acento, precisamente, en esa continuidad, mientras que el alcalde, Daniel Pérez, situó la transformación de Carballo en el centro del proyecto político del BNG.

El boletín recoge actuaciones concretadas en el último año y proyectos que proceden del trabajo desarrollado anteriormente. Entre los ejemplos destacados en la presentación figura el acuerdo con la Fundación Amancio Ortega para financiar íntegramente, con 7,8 millones de euros, la construcción y el equipamiento del futuro edificio de las entidades sociales.

'O Anllóns' dedica una doble página a los resultados de un sondeo según el cual el BNG conservaría la mayoría absoluta en Carballo, datos que los presentes valoraron como un estímulo para continuar trabajando.

Evencio Ferrero reivindicó la trayectoria del nacionalismo en el municipio y expresó su apoyo al equipo actual y a la continuidad de ese trabajo. "Ese traballo continúa. O relevo na Alcaldía permitiunos abrir unha nova etapa sobre unha base sólida, cun equipo que coñece o municipio e cun proxecto que conserva a ambición de melloralo", dijo.

Las páginas centrales de la publicación incorporan, además, un código QR para acceder a la conversación entre Evencio Ferrero y Daniel Pérez. El encuentro permite acercarse a su visión del municipio, a la experiencia de gobernar y a los desafíos de la nueva etapa.

Ferrero destacó también el esfuerzo colectivo que hace posible 'O Anllóns' y reivindicó su independencia de los recursos municipales: “Sempre se fixo co esforzo do BNG, o esforzo dos compañeiros e compañeiras do goberno municipal”.

"Co boletín O Anllóns, que está a disposición de toda a veciñanza e que repartiremos na feira do domingo, queremos explicar o que facemos, compartir as nosas propostas e manter unha relación directa coa veciñanza. Chegamos ao número 45 grazas ao compromiso das persoas que sosteñen esta publicación e o proxecto do BNG", concluyó el exalcalde.