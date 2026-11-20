Jornada celebrada en el Fórum carballés Cedida

El Fórum Carballo acogió este viernes la jornada profesional 'En rede contra a violencia de xénero', que reunió a personal de distintos ámbitos para profundizar en la identificación de las violencias y en la coordinación de la respuesta. Mejorar la atención a las víctimas de violencia machista requiere formación, coordinación y también cuidar de quien las acompaña fueron los ejes de la jornada, enmarcada en los actos del 25N.

El encuentro reunió a personal de distintos servicios, entre ellos la Policía Local, para profundizar en el reconocimiento de las violencias y reforzar el trabajo conjunto en la prevención, detección y atención a las víctimas.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maica Ures, empleó la imagen de una red para expresar el sentido de esta colaboración: “Un fío só non aguanta moito peso; rompe cunha tensión pequena. Pero cando se entrelazan moitos fíos, cando se cruzan e se suxeitan uns a outros, fórmase unha rede capaz de sostelo todo”.

La formación abordó distintas manifestaciones de la violencia machista, como la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, además de otras formas como la violencia vicaria o la ejercida a través de las tecnologías. Una parte de la sesión se centró en el maltrato psicológico y en la identificación de conductas como las amenazas, las humillaciones, la desvalorización, el desprecio o el aislamiento familiar y social.

El autocuidado de las profesionales también tuvo espacio en la jornada, incorporando a la reflexión la necesidad de atender el bienestar de quien trabaja diariamente con situaciones de violencia y sufrimiento. Cuidar de los equipos forma parte del fortalecimiento de una red de atención que debe acompañar y sostener a las víctimas.

Este encuentro da continuidad al trabajo de coordinación institucional que Carballo desarrolla desde hace años. El municipio cuenta desde marzo de 2011 con una Mesa local de coordinación institucional sobre violencia de género, en la que colaboran el Centro de Información a las Mujeres, la Guardia Civil, la Policía Local y la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno. Este espacio permite poner en común intervenciones y abordar propuestas de mejora en la atención a las víctimas. En esta misma línea, el pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado mes de septiembre el convenio de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local para la protección de las víctimas mediante el sistema VioGén.

La jornada forma parte de la programación municipal del 25N, centrada este año en la violencia vicaria bajo el lema Non son armas. Las próximas citas serán la concentración ciudadana del miércoles 25 de noviembre, a las 20.00 horas, y la jornada A violencia vicaria como forma de violencia de xénero: unha ollada á súa regulación legal, que se celebrará el jueves 26, a las 18.00 horas, en las Escolas do Xardín Agra de Caldas, con la colaboración de la Universidade da Coruña.