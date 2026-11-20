Las autoridades con las personas participantes en el curso Cedida

El programa de Democratización do Coñecemento, de la Universidade Sénior, finalizó este viernes en Carballo. El Fórum acogió por la tarde el acto de clausura y la entrega de diplomas de su cuarta edición, en la que participaron 120 personas mayores de 50 años.

Antes de la clausura, el profesor Javier Fernández Fernández impartió la conferencia titulada “Turismo sostible. Compromiso real ou etiqueta de moda?”. En el acto de clausura participaron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; la directora de la Universidade Sénior de la UDC, Elena Arce; la concejala de la Terceira Idade de Carballo, Mar Eirís; y la subdirectora de la Universidade Sénior, Isabel Raposo Vidal.