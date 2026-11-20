Anuncio del Black Friday en uno de los comercios del CCA de Carballo CCA

Carballo se prepara para vivir tres jornadas de descuentos y promociones con motivo del Black Friday. Un total de 39 establecimientos asociados al Centro Comercial Aberto (CCA) participarán en la campaña que se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, coincidiendo esta última jornada con el tradicional día de feria. Además de las ofertas especiales, los clientes tendrán la oportunidad de ganar uno de los seis cheques de compra de 50 euros que sorteará la entidad.

La iniciativa busca animar a los vecinos a realizar sus compras en los negocios de proximidad y aprovechar la variedad de productos y servicios disponibles en la localidad. Para incentivar la participación, el CCA repartirá un total de 300 euros en premios, distribuidos en tres sorteos independientes, uno por cada jornada de campaña.

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Por cada compra realizada en un establecimiento participante, los clientes podrán cubrir una papeleta con sus datos de contacto y la fecha de adquisición. Como norma general, no será necesario alcanzar un importe mínimo, aunque algunos negocios podrán establecerlo en función de las características de sus productos o servicios.

Las papeletas se depositarán en las urnas habilitadas en los establecimientos y se clasificarán según el día de compra. Los seis ganadores, dos por jornada, se darán a conocer el lunes 30 de noviembre, a las 14.00 horas, durante una emisión en directo a través del perfil de Instagram del CCA Carballo.

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Los cheques podrán utilizarse durante los 45 días naturales posteriores al sorteo en cualquiera de los establecimientos asociados a la entidad, incluidos comercios, negocios de hostelería y servicios.

La presidenta del CCA, Silvana Rama, anima a los vecinos a aprovechar estas jornadas para descubrir la oferta comercial de Carballo. “Para atopar o que buscamos non temos que desprazarnos fóra, porque aquí temos moitas opcións ao noso alcance”, señala.

Rama destaca que la campaña también pretende fomentar la actividad en las calles y reforzar la relación entre los negocios y sus clientes. “Queremos que a xente saia, pasee, entre nos comercios, compare e aproveite as promocións do Black Friday, pero, sobre todo, que confíe no que temos na casa”, añade.

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Para facilitar las compras, algunos establecimientos podrán abrir también durante la tarde del sábado 28. El CCA dará a conocer próximamente, a través de sus redes sociales, la relación de negocios que se sumarán voluntariamente a esta ampliación horaria.

Por otra parte, el CCA celebrará este viernes su tradicional cena de Navidad, que reunirá a más de 50 personas a partir de las 22.00 horas en el restaurante Río Sil. El encuentro permitirá a los profesionales asociados compartir experiencias y reforzar los vínculos del tejido comercial carballés.