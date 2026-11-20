Santiago Pazos, Fernando Cabeza y Miguel Anxo Fernán Vello, durante la presentación de este viernes en Espiral Maior Cedida

el escritor carballés Fernando Cabeza presentó este viernes en Espiral Maior Foro de Carballo su cuarta novela, 'El pasajero sin movimiento'.

En la presentación, el autor estuvo acompañado por el sociólogo y crítico teatral Santiago Pazos y el escritor y director de Espiral Maior Foro Miguel Anxo Fernán Vello.

'El pasajero sin movimiento' fue publicada el pasado mes de septiembre por Estrella del Norte Ediciones. Se trata de un thriller psicológico y ficción especulativa cuyo protagonista, Manuel Aguado, comienza a escribir un diario por recomendación médica tras vivir episodios inexplicables.