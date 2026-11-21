Los usuarios de Aspaber en un taller EC

Dos asociaciones, dos formas de entender el compromiso con la sociedad y una misma historia de medio siglo ligada a Carballo. Aspaber y Lumieira nacieron en 1976, en una época de profundos cambios, y desde entonces han contribuido a transformar la capital de Bergantiños en dos ámbitos en los que hoy en día, el municipio carballés es un referente. Una desde la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual; la otra, desde la recuperación de la lengua y la cultura gallegas. Cincuenta años después, ambas celebran hoy la traca final de un año de conmemoraciones.

Aspaber surgió de la iniciativa de diez familias de Bergantiños que buscaban oportunidades para sus hijos en una sociedad con escasos recursos para las personas con discapacidad. Aquella reivindicación se convirtió en una entidad de referencia en Galicia que actualmente atiende a 120 personas de trece municipios, con servicios de atención, formación, residencia e inserción laboral.

Dolores Fernández | “Queremos compartir coa cidadanía e facer pública a historia de 50 anos de Aspaber” Más información

Su directora, Dolores Fernández, que ocupa el cargo desde 1980, reivindica la importancia de reconocer las capacidades de cada persona. “Nós cremos nas persoas e nas capacidades. Non hai ningún ser humano que non teña capacidades”, afirma.

Nós cremos nas persoas e nas capacidades. Non hai ningún ser humano que non teña capacidades Dolores Fernández

Cinco décadas de esfuerzo colectivo han permitido desarrollar un centro especial de empleo, con 76 trabajadores, y programas como la FP Dual Adaptada, cuya primera promoción alcanzó un 80% de inserción laboral. Fernández considera que la evolución ha sido fundamental: “O éxito máis grande é saber adaptarse aos tempos. E temos que avanzar, non podemos instalarnos na queixa porque senón non avanzamos”.

Hoy Aspaber reunirá a familias, profesionales y colaboradores en una gala en el Pazo da Cultura, a partir de las 11.30 horas, concebida como un recorrido emotivo por su historia que está enlazada con la propia evolución social del municipio. "Será unha celebración moi especial, cun formato diferente ao habitual, na que percorreremos medio século de historia, compromiso e traballo pola inclusión das persoas con discapacidade intelectual"

Una llama cultural que sigue encendida

También en 1976 nació Lumieira, en pleno proceso de recuperación de la identidad cultural gallega tras la dictadura franquista. La asociación se convirtió en un espacio de encuentro para quienes defendían la lengua, la literatura, la música y las tradiciones, contribuyendo a construir la intensa vida cultural que hoy caracteriza a Carballo.

Carolina Pecoret | “Lumieira foi clave na recuperación da cultura galega desde Carballo” Más información

Su presidenta, Carolina Pecoret, representante de una nueva generación al frente de la entidad, destaca su importancia histórica: “Nese momento Lumieira foi fundamental na recuperación e rehabilitación da cultura galega desde Carballo”.

Durante estas cinco décadas, Lumieira ha impulsado iniciativas como la revista ‘A Regueifa’, concursos de dibujo, jornadas micológicas, conciertos y actividades literarias. Su continuidad constituye uno de sus principales logros. “O máis relevante do noso traballo nestes 50 anos é a capacidade que tivemos de mantelo no tempo, de crear iniciativas que perduraron”, explicaba Pecoret.

O máis relevante do noso traballo nestes 50 anos é a capacidade que tivemos de mantelo no tempo, de crear iniciativas que perduraron Carolina Pecoret

La asociación, que cuenta con alrededor de 150 socios, ha dedicado este aniversario a recordar su trayectoria mediante homenajes a figuras como Ramón Otero Pedrayo y Xosé Manuel Eirís, además de un concierto de Ailá. Hoy, como evento final reunirá a socios y colaboradores en un xantar de confraternidad en el Pazo de Vilar de Francos.

Pero cumplir cincuenta años también significa mirar hacia delante. Mientras Aspaber afronta nuevas necesidades de atención y autonomía, Lumieira trabaja para incorporar a las generaciones más jóvenes. Dos desafíos diferentes que comparten una misma convicción: el futuro de Carballo también se construye desde sus asociaciones.