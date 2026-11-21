Presentación del calendario 2027 de Carballo Raúl López

Mucho antes de que el pan llegue a las mesas de Carballo, hay manos que amasan, hornos que encender y caminos que recorrer para repartirlo. Durante generaciones, la tradición panadera ha formado parte de la vida cotidiana del municipio y da sustento a numerosas familias. Esa historia, escrita entre molinos, tahonas y mercados, será la protagonista de 2027, un año que el Concello dedicará a recuperar la memoria de quienes hicieron del pan mucho más que un alimento. El primer paso será el calendario municipal, presentado este viernes como anticipo de un programa que incluirá la publicación de un libro, talleres de panadería y distintas actividades para divulgar el legado de este oficio.

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La presentación se celebró en la panadería del mercado municipal. Allí se reunieron el alcalde, Daniel Pérez, y los concejales Ángeles Pacoret, responsable de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, y Ramón Varela, de Feiras e Mercados, para presentar una publicación que combina fotografías históricas y actuales.

Cada página del calendario recupera una parte de esa memoria colectiva. Las antiguas panaderas, el reparto a caballo y su posterior evolución hacia las furgonetas, los molinos, las herramientas del oficio y los productos que salen de los hornos componen un recorrido por una actividad que ha cambiado con el paso del tiempo, pero que continúa formando parte de la identidad local. Las imágenes del pasado conviven con las de las panaderías actuales, estableciendo un diálogo entre quienes mantuvieron viva la tradición y quienes siguen elaborando el pan en la actualidad.

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El calendario será, además, un adelanto del libro ‘Pan de Carballo. Historia, tradición e sabor’, cuya publicación está prevista para los próximos meses. La obra permitirá profundizar en la historia de la panadería local y será uno de los ejes de las actividades programadas para 2027. Entre ellas figuran nuevas propuestas de ‘Carballo na Memoria’, con las que se pretende seguir recuperando y divulgando el patrimonio cultural vinculado a la elaboración del pan.

O pan é un elemento identitario e de unión que, ao longo da historia, estivo na mesa de pobres e ricos, sen distinción, e foi o sustento de moitas familias Daniel Pérez, alcalde de Carballo

Durante la presentación, Ramón Varela recordó la estrecha relación de este producto con las ferias y el mercado municipal, espacios en los que el pan ha tenido históricamente un papel destacado. No solo fue un alimento imprescindible en los hogares, sino también una fuente de ingresos y una actividad que contribuyó a sostener la economía de numerosas familias.

Esa dimensión social fue precisamente la que destacó el alcalde. “O pan é un elemento identitario e de unión que, ao longo da historia, estivo na mesa de pobres e ricos, sen distinción, e foi o sustento de moitas familias. Por iso, as persoas que o elaboran e mantiveron vivo este oficio merecen unha homenaxe, que queremos estender ao longo de todo 2027”, señaló Pérez.

El programa contará también con financiación europea. El Concello acaba de recibir la resolución de una ayuda de 10.000 euros, concedida a través de los fondos Leader del PEPAC, para desarrollar un proyecto que incluye la impresión del libro, la elaboración de folletos de la Ruta dos Muíños do Pan y la organización de talleres de panadería, entre otras iniciativas. Las actividades permitirán acercar esta tradición a nuevas generaciones y recuperar parte de la historia que rodea a su elaboración.

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Mientras se prepara la publicación del libro y el resto de las propuestas, los vecinos podrán comenzar ese recorrido por la memoria panadera a través del calendario de 2027. El almanaque estará disponible desde el lunes en la Casa do Concello y, a partir del martes, también podrá recogerse en el Museo de Bergantiños y en las bibliotecas Agra de Campos y Rego da Balsa. Será la primera de las iniciativas de un año dedicado a recordar que, detrás de cada hogaza, también hay una parte de la historia de Carballo.