El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida Raúl López

“Detrás destes 50 anos de traballo hai grandes historias de superación”. Con estas palabras, la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, resumió este sábado la trayectoria de Aspaber durante la celebración del 50 aniversario de la asociación, que lleva medio siglo acompañando a las personas con discapacidad intelectual de Bergantiños y ayudándolas a desarrollar sus propios proyectos de vida. La responsable autonómica destacó especialmente el papel de las familias que, a lo largo de estas cinco décadas, han contribuido a construir una sociedad más inclusiva y a mejorar las oportunidades de las personas con discapacidad.

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La celebración en Carballo sirvió para reconocer una trayectoria marcada por la atención a las necesidades de los usuarios y el acompañamiento a sus familias. Vázquez destacó la “atención integral e personalizada” que ofrece Aspaber a través de sus diferentes centros, así como su capacidad para proporcionar recursos y apoyos adaptados a las circunstancias de cada persona.

La conselleira también puso el acento en el papel que desempeña la asociación en el conjunto de Bergantiños, donde se ha convertido en un apoyo para numerosas familias. En este sentido, reconoció el “gran apoio de Aspaber ás familias da comarca” y su contribución para facilitar el acceso a los recursos y medidas destinados a las personas con discapacidad.

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Durante su intervención, Ángeles Vázquez recordó que el trabajo de las entidades sociales resulta fundamental para defender los derechos de este colectivo, visibilizar sus necesidades y avanzar hacia una sociedad más accesible. También destacó la importancia de que las personas con discapacidad intelectual dispongan de los apoyos necesarios para desarrollar sus capacidades y construir su propio proyecto de vida.

El aniversario permitió, además, reconocer el esfuerzo colectivo que ha sostenido la actividad de Aspaber durante cinco décadas, desde las familias hasta los profesionales que trabajan en sus centros. La conselleira agradeció esa labor y trasladó la disposición de la Xunta a mantener la colaboración con la asociación para continuar mejorando la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.