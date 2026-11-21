Carballo
Holding e IA centran las dos citas de Axober previstas para esta semana
Serán el martes y el viernes previa anotación
Axober, la asociación de empresarios de Bergantiños, organiza dos actos para la próxima semana. Así, el martes tendrá lugar la cita 'Café con Axober: holding, verdades e mitos', a partir de las 10.30 horas en la nueva sede de la entidad.
La segunda cita será el viernes 27 bajo el título 'IA práctica para a túa rutina e aplicable ao teu negocio'. El evento será en el Centro de Interpretación e Medioambiental del estuario do Anllóns, en Sinde (Cabana), de 10.00 a 11.00 horas.
Para asistir a ambas actividades es necesaria previa inscripción gratuita a través de la página web axober.org.