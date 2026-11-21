Una de las citas será en la sede de Axober Iago Lopez

Axober, la asociación de empresarios de Bergantiños, organiza dos actos para la próxima semana. Así, el martes tendrá lugar la cita 'Café con Axober: holding, verdades e mitos', a partir de las 10.30 horas en la nueva sede de la entidad.

La segunda cita será el viernes 27 bajo el título 'IA práctica para a túa rutina e aplicable ao teu negocio'. El evento será en el Centro de Interpretación e Medioambiental del estuario do Anllóns, en Sinde (Cabana), de 10.00 a 11.00 horas.

Para asistir a ambas actividades es necesaria previa inscripción gratuita a través de la página web axober.org.