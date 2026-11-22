Vista de la feria de Carballo este domingo M.B.

La segunda feria dominical del mes en Carballo tuvo una afluencia más discreta de lo habitual, marcada por las lluvias de las horas previas. Las lluvias registradas durante la noche se tradujeron en una menor presencia tanto de comerciantes como de cosecheros y puestos de distribución alimentaria en general.

A pesar de las previsiones iniciales, la tregua meteorológica de la mañana permitió que el ferial se desarrollase con normalidad. Bajo un cielo encapotado que dio paso a puntuales ráfagas de sol, el público pudo recorrer los puestos disfrutando de un tiempo puramente otoñal y temperaturas suaves.

Colas en los puestos de churros M.B.

En este mercado de proximidad, estrechamente vinculado a la huerta y al producto fresco, los compradores centraron su atención en los artículos propios de la temporada. Las verduras para caldos, potajes y cocidos protagonizaron buena parte de las ventas, junto a otros clásicos de la gastronomía local como las mieles y los quesos artesanales.

Con la vista puesta ya en la recta final del año, Carballo continuará de feria el próximo domingo. Será el turno del tradicional 'feirón', una cita clave en el calendario local que servirá para que los vecinos comiencen a abastecer sus despensas de cara a las próximas fiestas de Navidad.