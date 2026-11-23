Espazo Nature en Razo, uno de los finalistas en la categoría de turismo Mar Casal

Los I Premios Costa da Morte Terra Atlántica entran en su recta final con la apertura de la votación pública para que la ciudadanía pueda apoyar a las empresas finalista de esta primera edición de los galardones. Hasta el 27 de noviembre, a las 23.59 horas, las personas interesadas pueden acceder a la plataforma online premios.terratlantica.gal para conocer las candidaturas finalistas e emitir su voto.

Impulsados por el GDR Costa da Morte, estos premios nacen con el objetivo de reconocer, visibilizar y poner en valor el trabajo de las empresas adheridas a la marca Costa da Morte Terra Atlántica que contribuyen, a través de su actividad, al desarrollo económico y social del territorio.

Esta primera edición cuenta con 16 empresas finalistas, distribuidas en cuatro categorías: turismo, agroalimentación, cultura y artesanía, e industria y servicios. Se trata de proyectos empresariales que representan a la diversidad del tejido productivo de la comarca y que destacan por su compromiso con el territorio, la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la capacidad de generar oportunidades.

Cada persona deberá emitir un único voto por cada una de las cuatro categorías. Para que los votos sean válidos, será necesario introducir una dirección de correo electrónico válido y confirmarlo a través del mensaje que se recibirá en ese correo electrónico. Es importante completar este último paso para que los votos queden registrados correctamente. La puntuación final de los premios combinará la valoración del jurado, que representará el 70% del resultado, con la votación pública, que supondrá el 30% restante.

Las firmas finalistas son: A Torre de Laxe, Espazo Nature, Hotel Bela Fisterra, Hotel Playa de Laxe e Lar de Canedo, en el apartado de turismo; Carnicería Valentín, Casa Luardo, La Despensa d’Lujo y Verxel Galego, en la categoría de agroalimentación; Ana Trasariz, Encaixes Lucita y Olería Aparicio, en cultural y artesanía; y Centro de Día Nicoli, Cocinas Jocar, Elías Inmobiliaria e Savelo. en industria y servicios.

Más allá de distinguir las iniciativas empresariales, estos premios buscan dar visibilidad a las historias que hay detrás de cada proyecto: personas que emprenden, empresas familiares que mantienen viva una tradición, iniciativas que innovan desde lo rural y negocios que apuestan por generar empleo y riqueza en A Costa da Morte. Cada candidatura representa una manera diferente de contribuir al futuro de la comarca. Desde el turismo sostenible y la promoción del paisaje hasta la producción agroalimentaria de proximidad, la conservación de los oficios artesanos o el desarrollo de una industria moderna y competitiva.

La iniciativa pretende también reforzar el sentimiento de pertenencia a la marca Costa da Morte Terra Atlántica y promover la colaboración entre las empresas que forman parte de ella, construyendo una identidad territorial compartida que permita dar mayor proyección a los productos, servicios y experiencias de la comarca.