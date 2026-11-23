jesus villar durante la reunión celebrada en Santiago Cedida

El pasado fin de semana se celebró en Santiago de Compostela una reunión del Comité de Entidades de Personas con Discapacidad de Galicia (Cermi), en la que hubo representación carballesa ya que uno de los asistentes fue Jesús Villar Antelo, quien acudió en calidad de vicepresidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Galicia (Fagal).

Según informó el también presidente de Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños (Afaber), en la reunión estuvo presente la nueva conselleira de Política Social e Igualdad, Ángeles Vázquez, y durante la misma se destacó la destacó la importancia del tejido asociativo para visibilizar necesidades, reforzar derechos y dar apoyo colectivo a las personas con discapacidad.