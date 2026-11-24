El tradicional concierto de Santa Cecilia se celebrará el sábado en el Pazo Raúl López

El Novembro con Música de Carballo afronta su última semana con dos propuestas en el Pazo da Cultura: una sesión de cine documental en torno a la memoria del hundimiento del petrolero Mar Egeo titulada L’Archéologue y una nueva edición del Festival de Santa Cecilia, que reunirá a tres formaciones corales.

La primera cita es este jueves, a las 20.00 horas, con la proyección de L’Archéologue, un cortometraje documental de 30 minutos dirigido por Antón Taboada e integrado en el proyecto Cru: memoria coruñesa sobre o Mar Exeo, desarrollado por Zona Hadal. La pieza parte del hundimiento del petrolero Aegean Sea frente a la Torre de Hércules, en diciembre de 1992, y sigue el trabajo de Emile Gireau, un escultor francés que recupera fragmentos del barco para transformarlos en obras de arte. El documental propone una reflexión sobre la memoria de la catástrofe marítima, la identidad del litoral gallego y los límites entre el arte y la arqueología. La sesión está organizada por la Diputación de A Coruña y la Concejalía de Cultura.

La programación se cierra el sábado 28 de noviembre con el 53º Concierto de Santa Cecilia, organizado por la Coral de Bergantiños. A partir de las 20.00 horas, el auditorio del Pazo da Cultura acogerá este encuentro musical en el que la formación carballesa estará acompañada por dos agrupaciones invitadas: la Coral Alecrín de Brión de Ferrol y la Coral Casa do Mar de A Coruña.

La Coral de Bergantiños, fundada en 1969, cuenta desde hace más de 30 años con la dirección musical de Gloria de los Ángeles Pardines. El concierto ofrece una nueva oportunidad para compartir el trabajo de distintas formaciones corales y celebrar la música colectiva. La entrada será libre hasta completar el aforo del recinto. La actividad cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura y del Centro Social San Xoán Bautista.

La programación se completa con la exposición del XIX Certamen de Artes Isaac Díaz Pardo, que reúne en la planta -1 del Pazo da Cultura una selección de obras presentadas a esta convocatoria de la Diputación de A Coruña. Entre ellas figura Intervalo 2024, de Ana Isabel Gesto Beiroa, galardonada con el primer premio de esta edición. La muestra podrá visitarse hasta el 8 de diciembre, de lunes a sábado, en horario de 17.00 a 21.00 horas.