Alejandro Rubia, José Ángel Vázquez y Daniel Pérez posan con el reconocimiento Mar Casal

El parque empresarial de Bértoa (Carballo) acogió este martes el acto de entrega de la Marca Q de Polígono Empresarial de Calidad, que lo convierte en el segundo polígono gallego en conseguir esta distinción, después del coruñés de A Grela.

El polígono de Carballo, el segundo en Galicia con la Marca Q: “Es un compromiso constante con la calidad” Más información

La certificación –que otorga la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE)– reconoce el cumplimiento de exigentes estándares de gestión, infraestructuras, servicios y sostenibilidad. Desde la comunidad de propietarios del polígono esperan que además contribuya a reforzar la proyección exterior del área industrial, tanto en el panorama autonómico como en el nacional.

El acto de entrega contó con la presencia de Alejandro Rubia, presidente de la CEPE; Diego Toja, gerente de Xestur; José Ángel Vázquez, vicepresidente de Ecoxem, la entidad de conservación, gestión y modernización del polígono carballés; y Daniel Pérez, alcalde de Carballo, además de una amplia representación del sector empresarial de la zona.

El sector posa con la bandera de calidad Mar Casal

Diego Toja, puso en valor que el polígono carballés supone uno de los planes industriales más importantes de la provincia para atraer nuevas industrias y generar más riqueza y empleo en la comarca de Bergantiños. En esta línea, recordó que la Xunta tiene en marcha la segunda ampliación del parque, cuyas obras prevé licitar en 2027.

El parque, actualmente completo, sumará así cerca de 630.000 metros cuadrados con una inversión estimada de 29 millones de euros.