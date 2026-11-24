Félix Bolaños, con los candidatos y socialistas de la comarca, este martes en Carballo Mar Casal

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, visitó Carballo en la tarde de este martes, en el marco de la campaña electoral del 29N. En su visita, que comenzó delante del consistorio, estuvo acompañado por Bernardo Fernández, secretario general provincial de los socialistas; Obdulia Taboadela, Julián Reina Villalon y Ana Alvite García, candidatos número 1, 2 y 3, respectivamente, al Congreso por la provincia; Gumersindo Guinarte Cabada, candidato número 1 al Senado; los diputados autonómicos Silvia Longueira Castro y Aitor Bouza Manso, además del coristanqués José Manuel Pérez Abelenda, candidato al Congreso y diversos socialistas de la comarca, como las portavoces municipales de Carballo, María Carmen Vila, y A Laracha, Inés Ramos.

Durante la visita, marcada por la lluvia, Bolaños puso en valor las inversiones del Gobierno de España en el municipio, destacando la llevada a cabo en la playa de Razo a través del Ministerio de Transición Ecológica.

Por otro lado, teniendo en cuenta que este miércoles es 25N, el Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia la mujer, Bolaños puso el foco en "los dos modelos que existen: el de la ultraderecha y la derecha y el nuestro". Recordó que en los últimos dos años, con él al frente del Ministerio de Justicia, se han creado 76 plazas en las secciones de violencia sobre la mujer en los tribunales de primeras instancia, lo que se traduce en un incremento del 60% en el número de jueces.

Frente al modelo socialista, Bolaños puso en contrapunto el de "la ultraderecha, que no cree que exista la violencia de género y, por ello, considera que no debe haber ningún juzgado especializado de violencia contra la mujer". "Es fundamental que se sepa que no es lo mismo un gobierno progresista que uno ultraderechista y machista y que no lucha por igualdad entre hombres y mujeres", afirmó Bolaños.

Añadió que el 29N también está en juego "el dilema entre el estado de bienestar y los recortes". Hizo referencia a las cuatro medidas aprobadas este martes en Consejo de Ministros: la prórroga del impuesto a la banca, que va a suponer 1.400 millones de euros de recaudación que, afirmó, irán para vivienda pública, pensiones y a servicios públicos; la aprobación del decreto con ayudas al transporte público colectivo; un permiso por duelo de hasta diez días en vez de los dos actuales; y luz verde a 20 semanas de permisos de maternidad y paternidad.

"Esto es un gobierno progresista que hace vivir mejor a la gente, con mayor calidad de vida", afirmó el socialista. Bolaños se preguntó si el PP va a derogar todo lo aprobado que beneficia al ciudadano y pidió el voto para el PSOE como el "único partido" que garantiza derechos y estado de bienestar y para "parar la ola derechista" de a PP y Vox. "Que nadie se juegue sus derechos y su estado de bienestar, que voten al PSOE que es el único partido que se lo garantiza", apunto de cara al 29N, una jornada electoral en la que pidió tanto el apoyo de los progresistas como de los críticos. "Si eres un demócrata y un europeístas no puedes permitir que España retroceda cincuenta años en vez de mirar al futuro", concluyó.