Félix Bolaños EC

El PSOE lleva esta tarde (a partir de las 17.45 horas) su campaña electoral a Carballo, con la presencia de nombres destacados del partido, que participarán en un paseo por la localidad para conversar con los vecinos y realizar un reparto electoral de cara al 29N.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, participará en el acto junto a Bernardo Fernández, secretario general provincial de los socialistas; Obdulia Taboadela, Julián Reina Villalon y Ana Alvite García, candidatos número 1, 2 y 3, respectivamente, al Congreso por la provincia; Gumersindo Guinarte Cabada, candidato número 1 al Senado; los diputados autonómicos Silvia Longueira Castro y Aitor Bouza Manso, además del coristanqués José Manuel Pérez Abelenda, candidato al Congreso.