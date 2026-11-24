Notaría de la calle Estrela Mar Casal

Carballo ya tiene nuevo notario para cubrir la vacante que ha dejado Carlos Andrés Mosquera Delgado, quien se jubiló el pasado mes de mayo y que tenía su despacho en la calle Estrela. El nuevo notario es Santiago Botas Ramos y llega procedente de As Pontes de García Rodríguez.

Su nombramiento fue publicado en el Bolelín Oficial del Estado (BOE) de este lunes, tras una resolución de 16 de noviembre de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes en todo el país.

Santiago Botas cuenta con una larga trayectoria profesional.