Cartel anunciador de la actividad Concello de Carballo

El Concello de Carballo reunirá este jueves 26 de noviembre a tres especialistas en Derecho Penal en una jornada dedicada a analizar la violencia vicaria desde la perspectiva jurídica, con especial atención a su regulación legal, a la aplicación práctica de la legislación y a la utilización de los animales de compañía como instrumentos de violencia contra las mujeres.

La actividad, titulada 'A violencia vicaria como forma de violencia de xénero: unha ollada á súa regulación legal', se llevará a cabo a las 18.00 horas en las Escolas do Xardín Agra de Caldas, en colaboración con la Universidade da Coruña. La entrada será libre y gratuita.

Se trata de uno de los actos centrales de la programación municipal en torno al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año está dedicada a la violencia vicaria bajo el lema 'Non son armas'.

La jornada permitirá acercar a la ciudadanía el conocimiento de tres profesionales con amplias trayectorias académicas y jurídicas, dos de ellos naturales de Carballo, y ahondar en una de las formas de violencia machista que el Concello quiere contribuir a identificar y visibilizar.

Eva María Souto García

La encargada de abrir la jornada será la carballesa Eva María Souto García, profesora titular de Derecho Penal de la Universidade da Coruña y coordinadora de esta segunda edición de la actividad. Doctora en Derecho por la UDC, desarrolla su actividad docente e investigadora en el ámbito de las ciencias penales. Forma parte del grupo de investigación en Criminoloxía, Psicología Jurídica y Justicia Penal en el siglo XXI, que incluye entre sus líneas de trabajo las relaciones entre género y Derecho Penal y la protección de las personas menores de edad.

Souto García participó también en la primera edición de esta jornada, celebrada en Carballo en 2025, en la que se abordó la violencia digital en el contexto de la violencia de género.

En esta ocasión ofrecerá el relatorio A violencia vicaria en contextos de violencia de xénero: marco conceptual e regulación legal en España, en el que analizará las característgicas de esta forma de violencia machista y su tgratamiento en el ordenamiento jurídico español.

Carlos Suárez-Mira Rodríguez

La segunda intervención correrá al frente del también carballés Carlos Suárez-Mira Rodríguez, magistrado de la Sección del Penal del Tribunal de Instancia de A Coruña, Plaza número 3, con una amplia trayectoria en el ámbito judicial, académico y de la formación jurídica.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor por la Universidade de Vigo, desarrolló una intensa actividad docente desde 1992. Fue profesor de Derecho Penal en la Universidad de Valencia y profesor titular de esta materia en las universidades de Vigo y de A Coruña. Es autor de numerosos trabajos y publicaciones especializadas, entre ellos estudios sobre los delitos de agresiones sexuales, la imputabilidad y diferentes ámbitos del Derecho Penal.

En su trayectoria profesional también figura la dirección del Centro de Estudios Judiciales y Seguridad Pública de Galicia, cargo para el que fue nombrado en 2005. Además, ejerció en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que tenía atribuidas competencias en materia de violencia sobre la mujer.

En la jornada de este jueves ofrecerá la ponencia A violencia vicaria en contextos de violencia de xénero: unha aproximación xurídico-penal desde a lexislación, a xurisprudencia e a práctica.

Su participación permitirá incorporar al análisis la experiencia de la aplicación práctica de las normas penales, así como las dificultades y los desafíos que pueden presentarse en la respuesta judicial ante estas conductas.

María Ángeles Fuentes Loureiro

La tercera intervención estará protagonizada por María Ángeles Fuentes Loureiro, profesora permanente laboral de Derecho Penal de la Universidade da Coruña, con una destacada actividad investigadora sobre la protección penal de los animales y la relación entre lo maltrato animal y otras formas de violencia.

Entre sus trabajos figura el estudio 'Él maltrato animal como instrumento violento en contextos de violencia de género y doméstica', publicado en 2023 en la Revista Catalana de Dret Ambiental, en el que analiza el tratamiento penal de estas conductas a partir de las modificaciones introducidas en el Código penal. La investigadora también publicó trabajos sobre las penas aplicables a los delitos de maltrato y abandono animal y participó en actividades académicas y formativas relacionadas con la protección jurídica de los animales y la violencia de género.

En su relatorio 'O maltrato animal vicario en contextos de violencia de xénero', se centra precisamente en la utilización de los animales de compañía para amenazar, intimidar, controlar o causar sufrimiento a las mujeres. Esta cuestión ocupa un lugar destacado en la campaña municipal de este año, que pretende ampliar la sensibilización sobre la violencia vicaria y contribuir a identificar las diferentes formas en las que los agresores pueden utilizar los vínculos afectivos para ejercer violencia machista.

La jornada finalizará con un turno de preguntas abierta a las personas asistentes, que permitirá ampliar los contenidos de las ponencias y favorecer el intercambio de reflexiones, y un aperitivo para que las personas asistentes puedan continuar la conversación.

Por segundo año consecutivo, el Concello de Carballo cuenta con la colaboración de la Universidade da Coruña para organizar una actividad que busca acercar el conocimiento académico y jurídico a la ciudadanía y contribuir a la identificación y prevención de las distintas manifestaciones de la violencia de género.