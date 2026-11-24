Encuentro informativo en Axober sobre las sociedades holding Axober

Alrededor de veinte empresarios de la comarca de Bergantiños participaron en la mañana de este martes en el 'Café con Axober' centrado en las verdades y mitos de las sociedades holding. La jornada, organizada por Axober con la colaboración de Asesoría Cervantes, tuvo lugar en la nueva sede de la asociación de empresarios en Carballo.

La sesión se centró en las sociedades holding como herramientas para organizar, coordinar y desarrollar grupos empresariales, especialmente en el ámbito de las empresas familiares, analizando tanto sus posibilidades como las condiciones legales y fiscales necesarias para su aplicación.

Desde Axober explican que una sociedad holding permite centralizar la propiedad de distintas sociedades y coordinar sus líneas de actividad, que pueden pertenecer a sectores tan diversos como el industrial, el comercial, el inmobiliario o el de la innovación. Además de concentrar las participaciones, la sociedad matriz puede asumir funciones efectivas de dirección, administración, planificación estratégica, financiación y apoyo al resto de las empresas del grupo.

Otro de los aspectos abordados en este 'café' fue su utilidad para mejorar el gobierno de las empresas familiares, separando los ámbitos de la familia, la propiedad y la gestión. En este sentido, se analizaron herramientas como los protocolos familiares, los pactos entre socios, las políticas de dividendos y los consejos de administración, fundamentales para organizar la toma de decisiones, planificar la sucesión y facilitar la continuidad de los negocios.

También se detallaron los pasos necesarios para constituir una holding a partir de empresas ya existentes, desde el diagnóstico inicial de la situación societaria, fiscal y patrimonial hasta el diseño de la estructura, su ejecución y el seguimiento posterior. En este proceso, se incidió especialmente en la necesidad de que la operación responda a motivos económicos válidos y reales, como la profesionalización de la gestión, la reinversión de los beneficios, la separación de riesgos empresariales, la incorporación de nuevos inversores o la planificación del relevo generacional.

En este punto, se advirtió de que la creación de una holding no debe responder únicamente a la búsqueda de una ventaja fiscal. La normativa establece que las operaciones de reestructuración empresarial deben contar con una justificación económica, por lo que resulta fundamental planificar y documentar previamente los motivos que las sustentan.

La jornada sirvió también para desmontar algunos de los mitos más habituales en torno a estas estructuras. Entre ellos, la idea de que una holding no paga impuestos o de que los dividendos pueden transferirse entre sociedades sin condiciones. Estas entidades tributan en el Impuesto sobre Sociedades y la aplicación de determinadas exenciones fiscales está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. Asimismo, se abordaron las implicaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con especial atención a las reducciones fiscales previstas por la normativa gallega para la transmisión de empresas familiares y participaciones societarias, siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

Junto a las ventajas, la sesión también puso sobre la mesa los costes y riesgos asociados a estas estructuras, como el incremento de las obligaciones administrativas y contables, la gestión de las operaciones vinculadas o la necesidad de contar con medios y actividad real que justifiquen el funcionamiento de la sociedad holding.

Con este nuevo 'Café con Axober, la asociación de empresarios continúa promoviendo espacios de encuentro y formación para acercar a sus asociados información práctica sobre cuestiones de interés para la gestión y el desarrollo de sus empresas.