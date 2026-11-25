Calle Compostela de Carballo Mar Casal

El Concello de Carballo convoca a los vecinos de la calle Compostela a una reunión informativa para dar cuenta de las gestiones realizadas ante la Diputación a raíz de la paralización de las obras de reurbanización integral de la vía, así como para escuchar las preocupaciones y demandas de los afectados. La reunión será este viernes en la Escola de Arrabaldes, a las 18.00 horas.

Los trabajos, promovidos por la Diputación de A Coruña, titular de la carretera, comenzaron en mayo y llevan paralizadas alrededor de dos meses por cuestiones de carácter técnico, una situación que está ocasionando importantes molestias tanto a los vecinos como a los establecimientos comerciales de la zona, además de afectar a la movilidad en una de las principales vías de acceso al núcleo urbano de Carballo.

El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Contratación, Ramón Varela, mantuvieron el pasado miércoles 18 de noviembre una reunión con la diputada provincial de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, para conocer las causas de la paralización de los trabajos y las previsiones para su continuidad. En el encuentro de este viernes sedará cuenta a la ciudadanía de la información facilitada por la administración provincial.

A pesar de tratarse de una obra de competencia provincial, tanto por la titularidad de la vía como por la contratación y ejecución de los trabajos, "el gobierno municipal está realizando un seguimiento de la actuación desde el primer momento, consciente de su importancia y de los trastornos que está ocasionando la prolongación de las obras", explican desde el Concello carballés.

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Cabe recordar que el proyecto de reurbanización integral de la calle Compostela, con un presupuesto inicial de licitación de 211.266,61 euros, abarca el tramo comprendido entre la rotonda de A Milagrosa y el cruce con las calles Emilio González López y José María Castroviejo. La actuación incluye la renovación de las redes de servicios urbanos, la ampliación de las aceras, la mejora de la accesibilidad, la creación de zonas verdes y la renovación integral de la calzada.

El Ayuntamiento de Carballo continuará realizando un seguimiento de las obras y manteniendo el contacto con la Diputación de A Coruña con la finalidad de que los trabajos puedan retomarse cuanto antes.