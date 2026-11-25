Fachada del IES Isidro Parga Pondal IG

El IES Isidro Parga Pondal de Carballo retoma su Escola de Nais e Pais (ENAPA), una iniciativa formativa consolidada que cuenta con la colaboración del Centro de Formación y Recursos (CFR) de A Coruña. El programa arrancará el lunes 30 de noviembre con una charla centrada una de las principales preocupaciones en la salud de los jóvenes: los trastornos de la conducta alimentaria(TCA) y cómo mejorar en casa la relación con la comida y el propio cuerpo. Será a partir de las 18.00 horas en el propio centro.

Conscientes del impacto del aspecto físico en los adolescentes, y los mensajes que a diario reciben en esta etapa, el centro educativa apuesta por abordar esta realidad de forma directa y preventiva, dotando a las familias de estrategias prácticas para detectar señales de alerta, fomentar una relación sana con la alimentación y acompañar a los hijos desde la comprensión y el diálogo.

Para profundizar en esta temática desde una perspectiva integral y rigurosa, la jornada contará con la participación de dos profesionales de referencia en este ámbito: Ana Vigo Iglesias, dietista-nutricionista especializada en TCA, y Eugenia Gómez-Ulla Astray, psicóloga especializada en TCA. Las dos acercarán herramientas útiles y aplicables al día a día del hogar para fortalecer la convivencia y el bienestar emocional en el ámbito familiar y educativo.