El IES Parga Pondal retoma la Escola de Pais e Nais con una charla sobre los trastornos alimentarios
La jornada será el próximo lunes 30 de diciembre en el instituto carballés
El IES Isidro Parga Pondal de Carballo retoma su Escola de Nais e Pais (ENAPA), una iniciativa formativa consolidada que cuenta con la colaboración del Centro de Formación y Recursos (CFR) de A Coruña. El programa arrancará el lunes 30 de noviembre con una charla centrada una de las principales preocupaciones en la salud de los jóvenes: los trastornos de la conducta alimentaria(TCA) y cómo mejorar en casa la relación con la comida y el propio cuerpo. Será a partir de las 18.00 horas en el propio centro.
Conscientes del impacto del aspecto físico en los adolescentes, y los mensajes que a diario reciben en esta etapa, el centro educativa apuesta por abordar esta realidad de forma directa y preventiva, dotando a las familias de estrategias prácticas para detectar señales de alerta, fomentar una relación sana con la alimentación y acompañar a los hijos desde la comprensión y el diálogo.
Para profundizar en esta temática desde una perspectiva integral y rigurosa, la jornada contará con la participación de dos profesionales de referencia en este ámbito: Ana Vigo Iglesias, dietista-nutricionista especializada en TCA, y Eugenia Gómez-Ulla Astray, psicóloga especializada en TCA. Las dos acercarán herramientas útiles y aplicables al día a día del hogar para fortalecer la convivencia y el bienestar emocional en el ámbito familiar y educativo.