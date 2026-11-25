Maica Ures: "Ningunha nena nin neno debería ser utilizado para facer dano á súa nai"
Carballo centra os actos do 25 de Novembro na violencia vicaria
Carballo quixo centrar os actos conmemorativos do 25N, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, na violencia vicaria. "Unha das expresións máis dolorosas das violencias machistas", tal como subliñou este mércores a concelleira de Igualdade e Servizos Sociais, Maica Ures, rexeitando enerxicamente que a violencia recaia nos fillos como arma para facer danos ás nais.
Por iso dende o Concello quixeron darlle voz aos propios nenos no acto central do 25N este mércores na Praza do Concello. Adela e Julia foron as encargadas de ler o seu propio manifesto, reivindicando unha infancia feliz, de xogos e de vivir en paz. Unha infancia feliz xogando polas rúas de Carballo e chegar á casa onde lles espera unha aperta, dixeron. "Onde o cariño non doe, onde o medo non ten cabida", destacaron, aínda que, por desgraza, admitiron, non sempre é así.
"Hai quen aprende demasiado pronto o que é o medo, vendo como se utiliza aos nenos para ferir, controlar ou ameazar ás súas nais", denunciaron. Por iso, rexeitan ser "escudos" para protexer dos golpes e da violencia. "Non somos armas. Non somos un xogo. Somos a esperanza de vivir en pé", berraron Adela e Lucía.
Maica Ures ratificou as palabras das dúas nenas e invitou a reflexionar sobre a sociedade que queremos para o futuro rexeitando calquera tipo de violencia. "Ningunha nena nin neno debería de ser utilizado para facer dano á súa nai, para castigala", dixo, reividincando que as crianzas "non son armas". "Son persoas con dereito á calma, ao xogo e á seguridade", engadiu.
A concelleira tamén aludiu aos partidos políticos que negan ou minimizan a violencia e destacou que "a igualdade non pode quedar exposta a retrocesos", xa que, dixo, detrás de cada dereito, sempre hai unha loita. O acto rematou cun minuto de silencio por todas as víctimas e a música de Marta Méndez.
Os actos arredor do 25N continúan este xoves coa xornada 'A violencia vicaria como forma de violencia de xénero: unha ollada á súa regulación legal', ás 18.00 horas, nas Escolas do Xardín Agra de Caldas. Participarán tres especialistas en Dereito Penal: a profesora Eva María Souto García, que é a coordinadora da xornada; o maxistrado Carlos Suárez-Mira Rodríguez, e a docente María Ángeles Fuentes Loureiro.